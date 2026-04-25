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MLB／紅襪開季10勝17敗墊底「海嘯級異動」開除6名教練

記者陳宛晶／即時報導
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紅襪開除總教練柯拉。（美聯社）
紅襪開除總教練柯拉。（美聯社）

紅襪隊開季10勝17敗居美聯東區墊底，教練團出現海嘯級異動，包括總教練柯拉（Alex Cora）在內6位教練下台、1人調職，柯拉率領紅襪8季。

柯拉從2018年執教紅襪，第一年就率隊奪冠，中間曾一度因為在太空人隊時期涉入違規竊取暗號事件離職，在禁賽期滿後獲得重新回聘，8季期間累積620勝541敗。

儘管紅襪開季戰績低迷，但昨天剛以17：1擊敗金鶯隊，此時的教練團異動仍讓美國媒體坦言意料之外。大聯盟官網指出，16分差的勝利，是大聯盟史上教頭離職前最終戰的最大分差勝利紀錄。

紅襪解聘的教練團成員還包括打擊教練費塞（Pete Fatse）、三壘教練哈德森（Kyle Hudson）、板凳教練瓦茲維茲（Ramón Vázquez）、助理打擊教練勞森（Dillon Lawson）、打擊策略教練柯洛寧（Joe Cronin），比賽策略及失分防止教練（Game planning and run prevention coach）瓦利泰克（Jason Varitek）則改調其他職務，詳細內容將於日後公布。

紅襪將由3A教頭崔西（Chad Tracy）代理教頭，2A教頭艾普森（Chad Epperson）代理三壘指導教練，3A打擊教練海茲勒（Collin Hetzler）也將加入教練團陣容。

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