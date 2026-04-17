我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美東熱浪後周末迎冰點低溫可能下雪 影響1億人

南加3人扮熊襲勞斯萊斯騙保14萬 下場慘了

MLB／李灝宇生涯初登場3支0 吉田正尚延長賽再見安助紅襪擊敗老虎

記者葉姵妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
老虎隊台將李灝宇17日首度在大聯盟登場。（美聯社）
老虎隊台將李灝宇17日首度在大聯盟登場。（美聯社）

底特律老虎隊23歲「台灣怪力男」李灝宇生涯首度升上大聯盟，今天在客場對上波士頓紅襪隊之戰就獲得先發機會，擔任先發第8棒、三壘手，3打數沒有敲出安打，守備上則有精彩表現也發生1次失誤；最終紅襪在延長賽10局下靠吉田正尚代打敲再見安打，以1：0擊敗老虎。

李灝宇在旅美第6個球季接到升大聯盟的通知，今天身披老虎50號球衣登上芬威球場，迎接生涯初登場，先發上陣面對紅襪先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）。

李灝宇生涯首打席在3局上成為首名打者，敲出右外野飛球出局，5局上則是在2出局後上場，揮出中外野方向的深遠飛球，但在全壘打牆前被接殺，擊球初速101英哩，飛行距離376英尺，8局上第三打席則是遭到三振出局。

紅襪打線今天前6局僅敲2安，李灝宇直到7局下等到生涯首次大聯盟守備機會，2出局後面對杜蘭（Jarren Duran）擊出的三、游間滾地球，雖第一時間接球傳一壘，但差了一步讓對手跑成內野安打，下一棒拉菲拉（Ceddanne Rafaela）再敲三壘滾地球，李灝宇以精彩的守備抓下出局數，化解二壘有人的危機。

老虎此戰首局敲出2支安打但沒有得分，之後就被蘇亞雷斯完全遭封鎖，僅靠1次保送上壘，直到9局上紅襪換上第二任投手查普曼（Aroldis Chapman），老虎在2出局後攻占一、三壘，但格勒（Dillon Dingler）遭查普曼101.3英哩（約163公里）的火球三振。

9局下紅襪進攻，2出局後史托瑞（Trevor Story）擊出游擊方向彈跳球，李灝宇接球後傳一壘發生失誤，把超前分送上壘，但下一棒杜蘭再敲三壘滾地球，李灝宇穩穩抓下該局第3個出局數，讓比賽以0：0進入延長賽。

10局下紅襪二壘跑者杜蘭靠投手暴投衝上三壘，老虎捕手傳三壘欲抓跑者，李灝宇沒能確實將球接近手套中，投手韋斯特（Will Vest）抓下第一個局數後又投出保送，形成一、三壘有人，吉田正尚代打敲出右外野再見安打，紅襪以1：0勝出。

李灝宇的生涯初登場打滿全場，3次打擊機會都是面對蘇亞雷斯，生涯首安還沒出現，守備上則是發生1次失誤，但也展現長傳臂力。

波士頓

上一則

NBA／快艇不打算重建 球團總裁：計畫就是與雷納德一起贏球

下一則

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區連續3年晉級季後賽 首輪將戰活塞

延伸閱讀

MLB／台灣李灝宇升上大聯盟 史上第19人 生涯初登場先發8棒、三壘手

MLB／台灣李灝宇升上大聯盟 史上第19人 生涯初登場先發8棒、三壘手
MiLB／鄭宗哲寫紅襪3A隊史首度「完全打擊」本季第3轟出爐

MiLB／鄭宗哲寫紅襪3A隊史首度「完全打擊」本季第3轟出爐
MLB／山本由伸7.2局失1分無關勝敗 大谷獲敬遠連48場上壘

MLB／山本由伸7.2局失1分無關勝敗 大谷獲敬遠連48場上壘
MLB／大谷翔平6局無責失勝投被搞砸 連續43場上壘追平鈴木一朗

MLB／大谷翔平6局無責失勝投被搞砸 連續43場上壘追平鈴木一朗

熱門新聞

剛讓出世界球王寶座的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯，本周巴塞隆納公開賽退出賽事，想搶回球王寶座還要再等等。（歐新社）

網球／巴塞隆納贏球後退賽 阿爾卡拉斯重返球王再等等

2026-04-16 04:00
美國職棒大聯盟西雅圖水手隊10日為名人堂球星鈴木一朗（右）舉行銅像揭幕儀式，結果銅像的球棒在揭幕瞬間突然斷裂。（美聯社）

MLB／銅像揭幕「斷棒」全場尷尬 鈴木一朗：請李維拉救援

2026-04-10 21:38
新澤西運輸局官方確認：在紐約/新澤西賽區舉辦的八場世界盃足球賽比賽期間，第一道入場安檢將設在紐約賓州車站內，導致通勤乘客無法進出站。圖為賓州車站內。(記者許君達／攝影)

世界盃將在大都會人壽球場開踢 賓州車站安檢 通勤受阻

2026-04-12 19:45
勇士柯瑞狂轟35分，再一勝就能挺進季後賽。（美聯社）

NBA／柯瑞35分、霍福特連飆4外線 勇士逆轉快艇續命

2026-04-16 01:20
NBA例行賽結束，即將展開附加賽和季後賽的征途。（取材自官方X平台）

NBA／季後賽、附加賽對戰組合出爐 勇士迎生死戰、熱火再拚黑馬傳奇

2026-04-13 03:45
保羅(左)、柯瑞(右)。 (美聯社)

NBA／快艇遭淘汰保羅發梗圖嘲諷 勇士巴特勒和柯瑞「學山羊叫」

2026-04-16 21:17

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇
首位美籍教宗 如何從川普政府手中拿回基督徒價值觀

首位美籍教宗 如何從川普政府手中拿回基督徒價值觀