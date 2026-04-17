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MLB／台灣李灝宇升上大聯盟 史上第19人 生涯初登場先發8棒、三壘手

記者葉姵妤／即時報導
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台灣旅美野手李灝宇升上大聯盟。(本報資料照片)
台灣旅美野手李灝宇升上大聯盟。(本報資料照片)

「歡迎來到大聯盟，灝宇！」底特律老虎隊正式公布，17日將23歲內野手、「台灣怪力男」李灝宇升上大聯盟，成為史上第19位台灣選手，也是第7位野手，並且生涯初登場就先發上陣，對上紅襪隊擔任先發第8棒、三壘手。

李灝宇去年季後被老虎隊放進40人名單中，今年迎接生涯第6個旅美球季，首次以40人名單身份參與大聯盟春訓，之後離隊加入中華隊參與世界棒球經典賽（WBC），但在熱身賽時因左側腹斜肌輕微拉傷，在老虎球隊的評估之下，讓他退出經典賽參賽。

李灝宇無緣個人首次經典賽，之後返美繼續備戰新球季，傷勢復原後於4月先在1A進行3場復健賽，7日回到3A正式展開新球季，目前在3A出賽6場，26打數敲出4支安打，包括1發全壘打。

如今大聯盟開季不到一個月，17日傳出好消息，李灝宇生涯首度被升上大聯盟，是繼去年的鄭宗哲後，連續兩年有台灣野手登大聯盟，也是目前太空人隊投手鄧愷威後，本季第2位大聯盟「台灣孩子」，老虎隊史繼倪福德（2009-2010）之後的第二位大聯盟台將。

17日老虎隊作客波士頓，在美東晚7點15分對上紅襪隊，將對決左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），李灝宇生涯首度登上大聯盟就獲得先發機會。

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