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MLB／道奇4轟煙火秀 「投手大谷」6局10K收下第2勝

記者葉姵妤／即時報導
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此戰大谷翔平主投6局失1分，共用95球，有63顆好球，最快球速100.4英哩。（...
此戰大谷翔平主投6局失1分，共用95球，有63顆好球，最快球速100.4英哩。（美聯社）

道奇隊日籍「二刀流」球星大谷翔平15日單刀出擊，暌違近5年來首次專職投手出賽，15日首度在羅賓森日（Jackie Robinson Day）先發，對上紐約大都會隊主投6局失1分，送出10次三振，道奇打線靠4轟煙火秀以8：2取得3連勝，大谷收下本季第2勝；大都會則是苦吞8連敗。

大谷翔平兩天前在比賽中遭觸身球擊中肩膀，根據道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）的說法，他被擊中的地方仍有些痠痛，為了讓他能在登板時更放鬆，此戰「只投不打」，是他繼2021年5月28日之後的第一次，也是來到道奇後首次。

本季大谷第3場先發登板，前4局只被揮出1支二壘打，沒有失分，韓籍隊友金慧成也在2局下就轟出2分砲替他打下領先。大谷投到5局上接連出現2次四壞球保送，之後被梅蘭德斯（MJ Melendez）敲出二壘打失1分，也是他此戰唯一失分。

大谷翔平今年前兩場出賽共投12局，失1分非自責分，15日投到第5局失分，仍以跨季連續33局無自責分寫下大聯盟日籍先發投手新紀錄，超越他自己與岩隈久志共同保持的連續31.2局無自責分。

大谷翔平投完6局退場時，道奇以2：1領先，6局下赫南德茲（Teoscar Hernandez）轟陽春砲多添1分，第8局魯辛（Dalton Rushing）一發滿貫砲重擊對手，15日替大谷「代班」開路先鋒的塔克（Kyle Tucker）再補上一發陽春彈，道奇單局5分拉開差距，贏球無懸念。

此戰大谷翔平主投6局失1分，共用95球，有63顆好球，最快球速100.4英哩（約161.5公里），被敲2安都是由梅蘭德斯擊出，飆出10次三振，靠著隊友單場4轟的火力支援，拿下本季第2勝，目前防禦率僅0.50。

大谷翔平 道奇 大都會

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