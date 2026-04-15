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MLB／「大谷條款」誕生後第一次 大谷翔平近5年來首次「只投不打」

記者葉姵妤／即時報導
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大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今天將擔任先發投手出戰紐約大都會隊，但僅單刀出擊只投不打，暌違近5年首次在先發時不打擊，是他加入道奇隊後首次，也是「大谷條款」實施後第一次。

大谷翔平兩天前在比賽中遭到觸身球擊中肩膀，之後擔任打者7打數無安打，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天指出，大谷翔平遭到觸身球的地方還有點痠痛，但這並不是他今天不打擊的原因，是希望這樣安排，能夠讓他在登板時，給他更好的機會維持放鬆狀態。

大谷今天僅擔任先發投手，沒有被排進先發打序中，道奇此戰開路先鋒改由塔克（Kyle Tucker）擔任。因此今天大谷翔平一但結束投球任務之後，就將退場休息，而他擔任打者寫下的連續48場上壘紀錄（大聯盟日本球員最多）也不會因此中斷。

這是大谷翔平本季第三場登板，也是加入道奇隊之後第一次「只投不打」。他前一次以「純投手」出賽已經是2021年5月28日效力於天使隊時期，當時允許先發投手退場後還能以指定打擊身份繼續上場的「大谷條款」甚至還未出現。

大谷翔平 道奇 洛杉磯

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