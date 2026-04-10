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MiLB／鄭宗哲寫紅襪3A隊史首度「完全打擊」本季第3轟出爐

記者葉姵妤／即時報導
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鄭宗哲目前效力於紅襪隊3A伍斯特紅襪。（路透）
鄭宗哲目前效力於紅襪隊3A伍斯特紅襪。（路透）

台灣內野手鄭宗哲目前效力於紅襪隊3A伍斯特紅襪（Worcester Red Sox），10日小聯盟對上守護者隊3A哥倫布快艇隊（Columbus Clippers），敲出本季個人第3轟，且單場敲4安，締造紅襪3A隊史首次完全打擊的成就。

鄭宗哲10日擔任伍斯特紅襪先發第6棒、游擊手，2局下首打席就敲出中外野方向的三壘打，3局下獲得四壞球保送，4局下第三打席擊出一支帶有打點的二壘打，接著在第6局於2出局後上場，轟出左外野的陽春全壘打。

鄭宗哲打完前四打席已敲3支長打，完全打擊「聽牌」，他接著在8局下再次站上打擊區，採犧牲觸擊點成一支內野安打，並靠對手失誤站上三壘，成功用5打席締造完全打擊，在伍斯特紅襪的隊史留名。

此戰鄭宗哲5打數敲4安，分別為三壘打、二壘打、全壘打、內野安打，本季他在3A出賽9場，30打數敲出11支安打，有6支長打包括3發全壘打，打擊率3成67，仍在等待重返大聯盟的機會。

另一名代表台灣參與經典賽的混血好手費爾柴德，10日與鄭宗哲同場出賽，擔任哥倫布快艇隊先發第4棒、右外野手，3打數沒有擊出安打，有1次保送，吞下2次三振，目前打擊率3成26。終場由紅襪3A以8：5勝出。

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