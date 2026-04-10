MLB／銅像揭幕「斷棒」全場尷尬 鈴木一朗：請李維拉救援

美國職棒大聯盟西雅圖水手隊10日為名人堂球星鈴木一朗（右）舉行銅像揭幕儀式，結果銅像的球棒在揭幕瞬間突然斷裂。（美聯社）

美國職棒大聯盟西雅圖水手隊，10日為名人堂球星鈴木一朗 舉行銅像揭幕儀式，結果銅像的球棒在揭幕瞬間突然斷裂，鈴木一朗隨即請出李維拉救援，妙語一出化解現場一片尷尬。

美聯社報導，水手隊10日在主場為鈴木一朗的銅像揭幕，播報員高喊從象徵一朗背號的51開始倒數，沒想到覆蓋銅像的帷幕拉下後，銅像上的球棒應聲斷落，現場還能聽見清脆聲。

對於這起意外，鈴木一朗幽默地透過翻譯說，李維拉（Mariano Rivera）又一次擊敗了他。

鈴木一朗說：「我沒想到李維拉會跑來這裡」，「還把球棒弄斷。」

鈴木一朗。（美聯社）

前紐約洋基終結者李維拉是唯一以全票入選棒球名人堂的球星，他的卡特球（cutter）因為球速與球質，還有橫向位移的幅度，經常造成打者斷棒。

水手隊很快修復雕像，將球棒重新接回。

鈴木一朗去年夏天入選美國棒球名人堂，同時也是水手隊史第3位退休背號的球員，與小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與馬丁尼茲（Edgar Martinez）並列，兩人10日也共同出席銅像揭幕儀式。

鈴木一朗表示，他為銅像拍攝參考照片時，特地穿上2001年球季的球衣，當年他同時拿下美國聯盟最有價值球員與年度新人獎。他打趣說，「我很高興自己還穿得下那套球衣，小葛瑞菲和馬丁尼茲大概就不行了。」

鈴木一朗是史上首位入選美國棒球名人堂的日本出生球員，並以99.7%的高得票率，幾乎全票通過。

對於銅像斷棒的小插曲，鈴木一朗還打趣地說：「我在名人堂差一票就全票入選，10日球棒又斷了，這讓我覺得自己還有空間，還要繼續努力，這是個不錯的鼓勵。」