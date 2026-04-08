MLB／大谷翔平連42場上壘 差1場就追平鈴木一朗紀錄

大谷翔平大聯盟連續上壘紀錄累積到42場。（路透）

大谷翔平 7日在道奇對藍鳥之戰首局就獲得保送上壘，大聯盟連續上壘紀錄累積到42場，距離鈴木一朗 保持的「日籍球員史上最長連續上壘紀錄」僅剩1場之差。

美國職棒大聯盟MLB 記者蘭斯（Sarah Langs）寫道：「大聯盟史上日籍球員最長連續上壘紀錄：2009年鈴木一朗：43場；2025-26年大谷翔平：42場（持續中）；2004年鈴木一朗：40場。」

這份紀錄的含金量極高。大谷不僅是強力進攻武器，如今更將追平生涯打擊率3成11、身為大聯盟史上最強上壘好手之一的「朗神」紀錄。鈴木一朗在大聯盟征戰 19載，累積3089支安打，並以3成55的上壘率結束職業生涯。

大谷目前的表現堪稱傳奇，他大聯盟生涯至今的上壘率高達3成75，而且他現在才是大聯盟生涯的第9年；儘管如此，大谷距離大聯盟整體的連續上壘紀錄仍有距離。該紀錄由波士頓紅襪名人堂傳奇威廉斯（Ted Williams）在1949年創下，他當年寫下驚人的連續84場上壘紀錄，且該紀錄甚至不是在他打擊率超過4成的巔峰賽季所創下。

威廉斯的「神級紀錄」被認為難以撼動，但若有人能發起挑戰，那定非大谷莫屬。目前大谷已完成了一半的路程，這不僅彰顯他現階段的穩定性，更反襯出當年威廉斯紀錄的可怕。

大谷每天都在展現與歷史名將並駕齊驅的表現，他早已是聯盟公認的偉大球員，沒人能像他一樣在投手丘與打擊區同時展現如此宰制力。在即將挑戰追平鈴木一朗後，外界目光勢必轉向威廉斯的終極紀錄。

道奇7日由山本由伸掛帥先發，他6局投球僅失1分，被敲5支安打，送出1次保送並有6次三振，道奇終場4比1獲勝。

大谷翔平除了首局保送上壘，3局上還敲出帶有打點的安打，9局上獲得故意四壞球保送。