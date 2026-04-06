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MLB／藍鳥復仇系列賽薛則打頭陣 大谷9日二刀流拚第2勝

記者藍宗標／即時報導
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藍鳥隊投手薛則6日扛起首戰先發重任。（美聯社）
藍鳥隊投手薛則6日扛起首戰先發重任。（美聯社）

道奇隊5日在落後5分的情況下，比賽後半段逆轉戰局，以8：6擊敗國民隊，帶著3連勝離開華府、轉戰多倫多，6日起對藍鳥隊展開3連戰，雙方已經排定系列賽先發投手，大谷翔平將在9日最後一戰登板，再展二刀流威力。

道奇去年在世界大賽扳倒藍鳥後，兩隊再度對決，生涯222勝的41歲老將薛則（Max Scherzer）6日扛起首戰先發重任，道奇推出羅布雷斯基（Justin Wrobleski）應戰，接下來兩戰高斯曼（Kevin Gausman）對山本由伸、希斯（Dylan Cease）對大谷。

大谷1日對守護者隊先發6局，只被揮出1支安打、無失分，奪下本季首勝，也是生涯第40勝。

藍鳥去年在世界大賽幾乎奪下隊史第3冠，第7戰拚到延長11局落敗，薛則在系列賽兩場先發都無關勝敗，新球季再次對決道奇，他說：「一切照舊，我會制定投球計劃並執行；道奇打線實力堅強，有很多優秀打者，必須全力以赴。」

大谷無疑是藍鳥鎖定的頭號目標，薛則也對這位巨星表達敬意；他表示，大谷是非常出色的球員，投打實力無庸置疑，6日比賽不是和弱者交手，而是和最強打者較量，自己表現好壞，取決於能否戰勝最優秀球員。

薛則去年挑戰個人第3冠失利，他說：「贏得世界大賽冠軍是所有人的夢想，擦肩而過與其說是痛苦，不如說是一次難忘的經歷，這只會成為未來前進的跳板，我們會努力嘗試實現夢想，10月再次點燃多倫多的激情。」

華府 世界大賽 山本由伸

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