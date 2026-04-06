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MLB／球迷這張歐戴爾照片被瘋傳 天使官網：可掛在羅浮宮

記者藍宗標／即時報導
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天使隊右外野手歐戴爾4日演出守備美技，沒收3顆全壘打球。（美聯社）
天使隊右外野手歐戴爾4日演出守備美技，沒收3顆全壘打球。（美聯社）

天使隊5日在洛杉磯主場再戰水手隊，拚到延長11局以8：7獲勝，右外野手歐戴爾（Jo Adell）4日一再演出守備美技，沒收3顆全壘打球仍是焦點話題，尤其有位球迷在右外野觀眾席拍到的精彩照片，天使官網形容「可以掛在羅浮宮」。

▲ 影片來源：Instagram＠angels（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

天使在3連戰搶下兩勝，4日1：0險勝全靠歐戴爾的高水準守備，去年美聯雙冠王羅利（Cal Raleigh）、奈勒（Josh Naylor）、克勞佛（J.P. Crawford）都是全壘打被沒收的苦主，尤其9局上歐戴爾在全壘打牆前撲接，摔進觀眾席後起身高舉左手，示意自己完成接殺，讓爆滿觀眾陷入瘋狂。

歐戴爾這個超水準美技，讓克勞佛的追平轟消失，拍拍胸口為自己喝采，有位球迷克勞絲（Kayleigh Kraus）從他的背後拍下高舉左手慶祝的珍貴畫面，然後送給天使，球團發布在社交媒體，立刻引起球迷瘋傳，有人認為這是史上最棒的棒球照片。

天使官網指出，能拍出這張照片只有百萬分之一的機會，總教練鈴木清說：「腦海裡仍保留那張照片，即使只是觀看現場直播，也能想像會湧現出多少迷因，尤其是在復活節。」

官網形容應把這張照片掛在羅浮宮，至少也要掛在天使球場右外野。

MLB 洛杉磯 羅浮宮

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