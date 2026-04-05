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MLB／大谷翔平開轟外加致勝犧牲打 道奇逆轉橫掃國民

中央社／華盛頓5日即時報導
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道奇隊球星大谷翔平(中)4月5日不但有全壘打演出，同時還有致勝高飛犧牲打表現。(...
道奇隊球星大谷翔平(中)4月5日不但有全壘打演出，同時還有致勝高飛犧牲打表現。(美聯社)

美國職棒洛杉磯道奇與華盛頓國民之戰，大谷翔平今天不但有全壘打演出，同時還有致勝高飛犧牲打表現。道奇今天成功從落後5分逆轉，最後以8比6擊敗對手，在3連戰中橫掃國民。

美聯社報導，這場比賽因雨延後2小時才開打，道奇派出佐佐木朗希主投，他5局失6分，送出5次三振，先是第3局被賈西亞（Luis Garcia）擊出2分砲，又被伍德（James Wood）在第4局揮出3分全壘打。伍德此役擺脫前16打數僅1安打低潮，國民第4局結束時即以6比1領先。

道奇前4局得到的唯一分數就是來自大谷。他在第3局面對國民先發葛里芬（Foster Griffin）擊出中外野全壘打先馳得點。這也是道奇全場唯一在葛里芬手中得到的分數。葛里芬今天主投5局，送出6次三振。

道奇第8局面對培瑞斯（Cionel Perez）開始追分，連續2支安打加上保送形成滿壘，艾斯賓諾（Santiago Espinal）適時中左外野安打先拿2分。培瑞斯保送史密斯（Will Smith）後未解決任何打者即退場，接替的比特（Clayton Beeter）被塔克（Kyle Tucker）擊出帶打點的野手選擇，道奇追成6比6平手。

隨後登場的大谷擊出左外野飛球送回艾斯皮納，助道奇以7比6超前。大谷此役4打數2安打，系列賽合計15打數6安打，包含2轟與6分打點。自加盟道奇以來，他對國民17場比賽已累計17分打點。

道奇今天雖在前4局就丟6分，但牛棚力守城池。崔爾（Jack Dreyer）投出無失分的第7局拿勝投；狄亞茲（Edwin Diaz）第9局登板，拿下本季第3次救援成功。

道奇本季首次在沒有游擊手貝茲（Mookie Betts）的情況下出賽，貝茲因右腹斜肌拉傷列入傷兵名單。

道奇的魯辛（Dalton Rushing）第6局以2分砲追近比數，赫南德茲（Teoscar Hernandez）則在第9局錦上添花為全隊拿下第8分。道奇最近5戰拿下4勝，遭到逆轉的國民則是苦吞5連敗。

道奇接下來將前往多倫多展開3連戰，預定由羅布洛斯基（Justin Wrobleski）掛帥面對藍鳥的薛則（Max Scherzer），這也將是兩隊在去年世界大賽後再度交手。

MLB 佐佐木朗希 大谷翔平

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