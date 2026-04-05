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MLB／見小球迷冒雨看練球 大谷翔平親自送上合照和用球

記者陳宛晶／即時報導
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道奇隊球星大谷翔平（左）5日出賽照。（路透）
道奇隊球星大谷翔平（左）5日出賽照。（路透）

來自維吉尼雅海灘的寇克蘭家族，今天冒著大雨仍堅持觀看賽前練習，收到意外驚喜，大谷翔平走向他們，與8歲男孩凱恩（Kane Cochrane）合照，並送給他一顆球，留下難忘回憶。

道奇隊今天在客場與國民隊交手的比賽，受到雨勢影響延後開打，此戰表定當地時間1時10分進行，從早上11時就開始降下滂沱大雨，雨大到多數選手都留在室內，大谷翔平卻與牛棚捕手一起走上球場進行傳接、平地投球，大聯盟官網寫著：「連國民保全人員都難掩驚訝，睜大雙眼，就像在說『確定要在這種大雨出來？』」

留在場上的人不只有大谷。國民開放持有特別通行證的球迷，可在賽前練習進到場內，近距離觀看球員練球，而今天這樣的大雨之下，只有一個家庭現身，爸爸喬、媽媽琳賽帶著兒子凱恩待在沒有遮蔽、由紅龍柱圍出的區域內，凱恩的哥哥和姊姊在淋濕後，已經先躲到其他有遮蔽的地方。

身穿道奇上衣、戴著道奇球帽的凱恩不願離開，只希望能近距離看到選手，甚至要到簽名，而大谷完成訓練後，腳步並未直接走回休息室，而是注意到這位男孩，他走向凱恩身旁，搭著他的肩膀，一秒切換好合照pose，隨後將手上的球給了凱恩。

凱恩在自己所屬的少棒球隊為游擊手，是位死忠的道奇迷，今天能進到場內看練球，是因媽媽透過私人關係拿到的通行證，留下一場難忘回憶後，他答應媽媽，回家後會幫忙多做家事。

大谷翔平 道奇

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