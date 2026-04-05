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MLB／鄧愷威中繼2.1局無失分 買不起「新人卡」成主播趣味話題

中央社／台北5日電
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鄧愷威對「新人卡」的渴望也意外成為轉播亮點。（路透）
鄧愷威對「新人卡」的渴望也意外成為轉播亮點。（路透）

太空人隊台灣投手鄧愷威4日以長中繼之姿登板，接在今井達也之後，精簡用球投完2.1局無失分，幫助球隊以11：0大勝運動家隊，鄧愷威對「新人卡」的渴望也意外成為轉播亮點。

休士頓太空人隊日籍投手今井達也4日先發5.2局被敲3支安打，沒有失分，投出9次三振另有3次四壞保送，相較前一場大聯盟初登板2.2局失4分，有著天壤之別。

第6局2出局後今井達也連投2次四壞球，鄧愷威在此時登板接替，雖然一開始出現暴投，但也讓威爾森（Jacob Wilson）敲出滾地球抓到出局數，凍結壘包。

第7局鄧愷威除了被麥尼爾（Jeff McNeil）敲出安打外，另外3個出局數都順利抓下，投出2次三振；第8局也被柯特斯（Carlos Cortes）敲安，但沒有掉分。

鄧愷威最終以33球投完2.1局，其中有22顆好球，速球平均球速96.3英哩高於本季平均，最快球速96.8英哩，被敲2支安打另有3次三振，沒有保送，防禦率下降到1.59。

有趣的是，在鄧愷威投球過程中，現場轉播主播表示，自己有跟鄧愷威聊過，「他說他很想要自己的新人卡，但是太貴了。」另一位主播則回應：「他需要自己的新人卡，他4日投得很好。」

太空人打線狂敲18支安打，有4人締造單場3安打的猛打賞演出，其中包含敲出陽春砲的華克（ChristianWalker），後段替補上來的史密斯（Cam Smith）也在8局上敲出陽春砲。

休士頓 鄧愷威

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