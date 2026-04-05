我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市櫻花預計本周內盛開 除中央公園外還有5個賞櫻好去處

泰勒絲婚禮日期出來了 選在今年唯一落在13日的星期六

MLB／村上宗隆美日通算250轟出爐 沒想過追平、超越王貞治

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
村上宗隆(右)日前以2年3400萬美元加入白襪隊；4日成為史上最年輕達到美、日職...
村上宗隆(右)日前以2年3400萬美元加入白襪隊；4日成為史上最年輕達到美、日職棒生涯250轟的日本球員。(路透)

白襪隊4日在芝加哥主場以6：3擊敗藍鳥隊，日本重砲村上宗隆成為最大功臣，6局下兩分砲攻下勝利打點，成為史上最年輕達到美、日職棒生涯250轟的日本球員，超前「世界全壘打王」王貞治的成就，他說：「王貞治打了很多全壘打，我沒想過追平或超越他，只想繼續增加自己的全壘打紀錄。」

村上過去在日本職棒養樂多隊8年累積246轟，今年轉戰白襪開季前8戰出現4轟，寫下歷年日本球員和白襪菜鳥新紀錄，並以26歲61天達成美日通算250轟，超越王貞治的26歲90天。

王貞治生涯在讀賣巨人隊22年累積868轟，拿過15次中央聯盟全壘打王，村上也拿過3次，他說：「美日通算250轟只是一個里程碑，希望能夠達成更多成就，開轟速度固然重要，真正重要是還能打出多少全壘打，以及生涯能持續多久。」

日本媒體Sanspo指出，日職最年輕250轟紀錄保持人是王貞治，村上雖然未獲官方認可，仍締造美日生涯最年輕紀錄，他過去也是日職史上100轟、150轟、200轟最年輕球員；村上透露，這其中有運氣成分，高中畢業就打職棒並取得成績，但這與自己真正引以為傲的成就無關，生涯仍在持續中。

村上3日7局下首次對決藍鳥左投利托（Brendon Little），纏鬥7球遭87英里彈指曲球三振，4日再次交手，把93英里伸卡球轟成中外野方向兩分砲，成為致勝一擊，他說：「和利托交手後，一直想著如何破解，很高興能把球乾淨俐落打到中外野，感覺棒極了。」

日本

上一則

世足／義大利無緣球迷心碎 加拿大招手義裔改挺地主

下一則

NBA／想打球卻被禁止 安比德不滿限制出賽 公開點名管理層

延伸閱讀

MLB／生涯前8戰4轟日本球員最猛 村上宗隆致勝一擊轟出一堆紀錄

MLB／生涯前8戰4轟日本球員最猛 村上宗隆致勝一擊轟出一堆紀錄
MLB／道奇四冠王帕赫斯連兩天開轟 大谷連39場上壘再創新高

MLB／道奇四冠王帕赫斯連兩天開轟 大谷連39場上壘再創新高
MLB／大谷翔平開轟為何仰望天空？羅伯茲：可能有某種更大力量

MLB／大谷翔平開轟為何仰望天空？羅伯茲：可能有某種更大力量
MLB／大谷翔平本季首轟是三分砲 道奇「藍色力量」發威猛敲5轟

MLB／大谷翔平本季首轟是三分砲 道奇「藍色力量」發威猛敲5轟

熱門新聞

「字母哥」安戴托昆波。 (美聯社)

NBA／再度成為交易市場熱門 媒體揭曉字母哥下家名單

2026-03-30 19:43
谷愛凌參加米蘭冬奧會檔案照。（新華社）

谷愛凌最希望打開「這扇門」讓後面的女性路走得更容易

2026-04-01 12:12
4屆世界盃足球賽冠軍義大利31日再度失利，連續第3屆無緣世足會內賽。美聯社

藍衫軍再度無緣世足賽 義大利媒體：第3次世界末日

2026-04-01 10:28
有「四周跳之神」稱號的馬里寧（Ilia Malinin）一甩上月在冬季奧運的陰霾，在世界花式滑冰錦標賽奪下金牌，連續3年稱霸世錦賽。（歐新社）

美花滑名將馬里寧甩奧運陰霾 在世錦賽3連霸

2026-03-29 12:53
康乃狄克由中鋒利德領軍。（美聯社）

NCAA／男籃4強對決觀戰重點一次看 康乃狄克拚4年3冠

2026-03-30 03:40
勇士主帥柯爾（左）與球星柯瑞（右）。 (路透)

NBA／柯爾下賽季是否還在勇士？記者稱關鍵性因素在柯瑞身上

2026-03-30 20:38

超人氣

更多 >
TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動