MLB／生涯前8戰4轟日本球員最猛 村上宗隆致勝一擊轟出一堆紀錄

白襪隊日本重砲村上宗隆再展全壘打火力，4日對藍鳥隊之戰6局下轟出兩分砲。（路透）

白襪隊日本 重砲村上宗隆再展全壘打火力，4日對藍鳥隊之戰6局下轟出兩分砲，本季第4轟成為致勝一擊，幫助白襪6：3獲勝，大聯盟生涯前8戰出現4轟也是日本球員新紀錄。

村上首局高飛犧牲打攻下全場第1分，藍鳥明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）6局上轟出兩分砲，本季首支全壘打幫助藍鳥2：1超前。

村上6局下面對藍鳥第3任投手利托（Brendon Little），逮中93英里伸卡球，轟出431英尺中外野方向兩分砲，幫助白襪再度超前比數，蒙哥馬利（Colson Montgomery）追加陽春砲，一路領先到比賽結束。

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白襪開季在客場對釀酒人隊3連敗、馬林魚1勝2敗，回到芝加哥主場對藍鳥2連勝，確定贏得本季首次系列賽；村上開季8場比賽28次打數7支安打，打擊率2成50、全壘打4支、打點7分，不但開轟速度寫下日本球員新高，生涯前8戰4轟也是白襪菜鳥球員新紀錄。

白襪總教練凡納伯（Will Venable）說：「村上的為人、場上防守表現、長打火力和和打擊紀律，都滿足我們想像的一切，他真的很棒。」

這是村上首次面對左投開轟、單場攻下3分打點，更下首次在主場轟出全壘打，他說：「球迷真的非常大聲，不斷為我們加油，很高興在他們面前比賽，在這裡打球一直是我的夢想，想要延續這個過程。」