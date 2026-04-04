MLB／大谷翔平開轟為何仰望天空？羅伯茲：可能有某種更大力量

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平 本季首轟，3日以一發三分砲出現在國民隊球場，隨著這一轟帶來的疑問是，他為何在繞壘後仰望天空？本人3日賽後並未受訪，媒體只能試圖詢問道奇 隊總教練羅伯茲（Dave Roberts），而羅伯茲回應：「可能有什麼更大的力量在發揮作用吧！」

道奇結束主場6連戰，3日首度展開客場征程，靠5轟帶旺火力，以13：6擊潰國民隊，大谷翔平5打數敲出2安打、貢獻4分打點，第三局的三分砲一棒追平3：3，同時解鎖他的本季首轟、首長打。

羅伯茲表示，「我想當翔平打得好時，對我們所有人來說都有如卸下重擔，因為他是我們的最強球員，只要他有表現，大家都會一個接著一個跟上，我知道3日全隊都是開心離開球場，也希望這支全壘打能刺激翔平有更多安打。」

引起日本媒體討論的是，大谷在開轟繞壘後，雙手合十仰望天空，「Full-Count」提到：「採訪大谷12年，從未見過他仰望天空的動作」，報導中提到，媒體在比賽間就討論起這件事，有人嘗試解謎，但沒人有確定的答案。

由於大谷本人賽後並未受訪，媒體只能試圖從羅伯茲口中挖掘線索，結果得到「神秘力量」的解答，羅伯茲說：「他打完後看了天空，可能有什麼更大的力量也在發揮作用吧！」Full-Count報導寫著：「真相依然不得而知」。