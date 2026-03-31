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MLB／佐佐木朗希4局失1分 首戰防禦率全隊先發最佳

記者陳宛晶／即時報導
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佐佐木朗希。(美聯社)
佐佐木朗希。(美聯社)

佐佐木朗希春訓投成「四死球製造機」，進入正式賽季後，準星已經有所修正，今天面對守護者隊先發，投4局失1分，「只有」2次保送，讓球隊看到正面訊息。

佐佐木本季首戰在今天主場面對守護者隊3連戰打頭陣，先發4局被敲4安打、失1分，有4次三振、2次保送，共用78球、45球好球，最快球速99.5哩（約160公里）。

首局面對史蒂文關（Steven Kwan）對決7球後飆出三振，佐佐木投出好的開始，兩出局後被拉米瑞茲（José Ramírez）敲安並盜上二壘，得點圈危機之下讓曼札多（Kyle Manzardo）擊出左外野飛球出局。

佐佐木第二局三上三下，第三局被首位打者海吉斯（Austin Hedges）敲出二壘打，短打推進三壘後，史蒂文關補上二壘打帶有1分打點，接下來又對德勞特（Chase DeLauter）投出保送，但連抓兩出局數避免繼續失血。

佐佐木第四局因保送出現1位上壘者，第五局被首位打者馬丁尼茲（Angel Martínez）敲安後換投，由史考特（Tanner Scott）接手投球，佐佐木帶著0：1落後敗投資格退場。

史考特未讓佐佐木留在壘上的跑者跑回分數，幫助他以4局失1分收工，道奇隨隊記者赫南德茲（Dylan Hernández）點出一項有趣事實，現在佐佐木朗希擁有已出賽道奇先發投手中的最低防禦率2.25。山本由伸、葛拉斯諾（TylerGlasnow）都是6局失2分，防禦率3.00，希恩（Emmet Sheehan）則是3.1局失4分，防禦率10.80。

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