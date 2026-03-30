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MLB／今永昇太開季首戰吞敗 布萊格曼雙響砲救不了小熊

記者藍宗標／即時報導
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小熊明星三壘手布萊格曼29日單場雙響砲，4、8局下都揮出陽春砲。（路透）
小熊明星三壘手布萊格曼29日單場雙響砲，4、8局下都揮出陽春砲。（路透）

小熊隊日本投手今永昇太本季初登板，對國民隊先發5局失4分吞敗，1局上被威默（Joey Wiemer）轟出3分砲成為致命傷，小熊終場3：6落敗，開季3連戰只拿到1勝。

今永用82球完成5局任務，被揮出6支安打，投出7次三振，失4分都是自責分，開賽K掉前兩名打者，接下來被連揮兩支一壘打，再被威默轟出全壘打，小熊一路落後到比賽結束。

小熊明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）季前簽下5年1億7500萬美元合約，29日單場雙響砲，4、8局下都揮出陽春砲，無法挽回球隊輸球命運；小熊主場風勢大，對布萊格曼轉隊首轟有幫助，他說：「打得很強勁，但球可能有點高，很幸運飛出去了。」

▲ 影片來源：x平台＠MLB（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

國民捕手魯茲（Keibert Ruiz）6局上揮出高飛犧牲打，8局上轟出兩分砲，也包辦3分打點，小熊總教練康索（Craig Counsell）坦言，壘上有人被打出全壘打是輸球主因。

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