我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐：美伊戰爭不動用地面部隊 估在4周內結束

川習會臨近 川普吹噓：中國又下單大豆了 老鄉快買拖拉機

MLB／大谷翔平領冠軍戒還偷放閃 「除了無名指以外都能戴」

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年戒指共鑲嵌318顆鑽石與95顆藍寶石，除了刻有冠軍年份、「back 2 back」等字樣外，還有一串「4,012,470」數字，指的是去年球季主場進場人數，將球迷的支持也刻進冠軍戒指裡。（美聯社）
今年戒指共鑲嵌318顆鑽石與95顆藍寶石，除了刻有冠軍年份、「back 2 back」等字樣外，還有一串「4,012,470」數字，指的是去年球季主場進場人數，將球迷的支持也刻進冠軍戒指裡。（美聯社）

道奇隊27日主場迎戰響尾蛇隊賽前，先舉辦世界大賽冠軍戒指頒發儀式，大谷翔平喊話要爭取更多戒指的同時不忘放閃，「除了左手無名指之外，我其他手指都可以戴。」他的左手無名指當然是留給婚戒的。

道奇完成二連霸，27日賽前全員逐一被介紹出場，上台領取戒指，今年戒指共鑲嵌318顆鑽石與95顆藍寶石，除了刻有冠軍年份、「back 2 back」等字樣外，還有一串「4,012,470」數字，指的是去年球季主場進場人數，將球迷的支持也刻進冠軍戒指裡。

大螢幕也播放選手特別錄製的影片，大谷翔平表示，挑戰三連霸不是常有的機會，今年也會是艱難的球季，但希望可以朝這個目標努力，「除了左手無名指之外，我的其他手指都準備好了。」

▲ 影片來源：x平台＠@Dodgers（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

道奇隊27日主場迎戰響尾蛇隊賽前，先舉辦世界大賽冠軍戒指頒發儀式，大谷翔平喊話要...
道奇隊27日主場迎戰響尾蛇隊賽前，先舉辦世界大賽冠軍戒指頒發儀式，大谷翔平喊話要爭取更多戒指的同時不忘放閃。（美聯社）

大谷翔平 道奇

上一則

NBA／飆41分退籃網卻將禁賽 唐西奇談MVP排名下滑直言不知所措

延伸閱讀

MLB／克蕭回歸道奇當特助 談轉任教練「先不用」

MLB／克蕭回歸道奇當特助 談轉任教練「先不用」
MLB／形容道奇打線「毫不留情」羅伯茲：翔平被保送仍有安全感

MLB／形容道奇打線「毫不留情」羅伯茲：翔平被保送仍有安全感
MLB／大谷翔平已連3年開季送禮 山本由伸曝工作人員也有份

MLB／大谷翔平已連3年開季送禮 山本由伸曝工作人員也有份
MLB／大谷3度上壘、道奇2轟擒蛇 山本由伸連兩年開幕戰奪勝日本第一人

MLB／大谷3度上壘、道奇2轟擒蛇 山本由伸連兩年開幕戰奪勝日本第一人

熱門新聞

現年50歲的老虎伍茲職業生涯累計贏得15次大滿貫冠軍，他最後一次參加職業高爾夫巡迴賽是2024年7月的英國公開賽。(美聯社)

老虎伍茲涉酒駕 翻車被捕…第3次車禍 上次差點截肢

2026-03-27 19:13
布朗森回憶自己曾「惹怒」伊古達拉，對方則笑稱沒有印象，但仍覺得相當有趣。(路透)

NBA／「我真的嚇壞了」布朗森自曝童年惹怒伊古達拉瞬間

2026-03-20 21:10
國際奧委會主席考文垂檔案照。（新華社）

國際奧委會新規 女子項目嚴限「生理女性」參賽

2026-03-26 14:01
道奇今年賽季將挑戰三連霸，大谷翔平在主場迎接開幕戰。(路透)

MLB／大谷翔平開幕戰送全隊名表 還附一張「三連霸」紙條

2026-03-26 22:54
海斯。（路透）

NBA／海斯繳出平歐尼爾、賈霸數據 父母到場觀賽成動力

2026-03-26 03:10
湖人「聰明哥」史馬特。 (路透)

NBA／唐西奇與詹姆斯「不愛說話」 史馬特稱自己才是湖人「精神領袖」

2026-03-26 19:43

超人氣

更多 >
國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲
李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務
李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡
全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了
劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大