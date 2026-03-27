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MLB／海盜2隱形失誤害史肯斯1局投不完 大都會球迷起身致意

記者陳宛晶／即時報導
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史肯斯退場，大都會主場球迷紛紛起立鼓掌致意。(路透)
史肯斯退場，大都會主場球迷紛紛起立鼓掌致意。(路透)

去年國聯塞揚、海盜隊王牌投手史肯斯（Paul Skenes），今天在開幕戰遭遇慘烈戰役，中外野手克魯茲（Oneil Cruz）連兩球錯失有機會完成的出局數，讓史肯斯最終1局都沒投完，退場時，連大都會花旗球場球迷都站起身來為他鼓掌。

海盜今天以7：11輸給大都會，史肯斯今天面對大都會先發0.2局被敲4安打、失5分，儘管隊友在一局上就罕見為他攻下2：0領先，但一局下出現意料之外的發展。

史肯斯開局面對林多（Francisco Lindor）投出保送，索托（Juan Soto）再敲安打，一、三壘有人局面，先由比切特（Bo Bichette）高飛犧牲打送回1分。

後續波蘭柯（Jorge Polanco）安打、小羅伯特（Luis Robert Jr）保送，大都會再度擠成滿壘，巴蒂（Brett Baty）打向中外野的飛球，克魯茲第一時間先往前再後退，這球最終在他後方落地，形成一支清壘三壘打，塞米恩（Marcus Semien）也打向中外野，克魯茲又一次迷失來球，讓這球在自己身旁落地，這支二壘打再助大都會進帳1分。

史肯斯三振班吉（Carson Benge），再對艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）投出觸身球後退場，而此時大都會主場球迷紛紛起立鼓掌致意，讓許多美國媒體都發出驚呼。SNY Mets貼出影片，球迷紛紛留言：「皇后區歡迎你」、「幾年後穿上大都會球衣時，他們會再次為你起立鼓掌」、「如果打敗不了他們，就加入他們吧！」

海盜教頭凱利（Don Kelly）直言，克魯茲的守備需要再加油，「球是直接朝他而去，但他的判斷太差了，他還需要再練練。」他也提到，史肯斯本人想要續投，但第一局遇到的狀況，對他會很難熬，所以決定做出這項調度。

史肯斯將這場失利歸咎於自己的保送，「我保送了首位打者，當我需要解決打者或製造雙殺時，我在兩好球後的執行也做得不夠好。」

克魯茲 大都會

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