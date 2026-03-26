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MLB／大谷3度上壘、道奇2轟擒蛇 山本由伸連兩年開幕戰奪勝日本第一人

記者陳宛晶／即時報導
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山本由伸。(美聯社)
山本由伸。(美聯社)

0：2落後，對道奇隊來說完全不是威脅，帕赫斯（Andy Pages）第5局三分砲逆轉戰局，衛冕軍就此揚長而去，終場以8：2大勝響尾蛇隊，王牌投手山本由伸先發6局失2分拿下本季首勝，且連兩年扛起開幕戰都拿下勝投，成為日本第一人。

山本去年扮演道奇奪冠最大功臣，獲得世界大賽MVP，扛起開幕戰不做第二人想，今天以95球完成6局投球，被敲5安打、失2分，有6次三振、沒有保送，最快球速97.4哩（約156.8公里）。

山本的失分出現在第4局，首位打者卡洛爾（Corbin Carroll）敲安後，培多莫（Geraldo Perdomo）狙擊95.2哩直球，掃出一發右外野方向兩分砲；也在這一轟後，山本讓響尾蛇再無上壘者出現，連續解決9人次後收工。

道奇0：2落後局面，在第5局掀起反撲，單局打了10人次，先是前兩位打者孟西（Max Muncy）、赫南德茲（Teoscar Hernández）都敲安上壘，帕赫斯（Andy Pages）補上逆轉三分砲。

後續羅哈斯（Miguel Rojas）安打、大谷翔平獲得保送，讓響尾蛇先發投手賈倫（Zac Gallen）在該局沒拿到出局數就退場，後續弗里曼（Freddie Freeman）保送、史密斯（Will Smith）安打再進帳1分，記在賈倫帳上，賈倫最終先發4局被敲5安打、失4分。

道奇在第7局灌進另一波4分大局，大谷翔平挨觸身球後，塔克（Kyle Tucker）二壘打、貝茲（Mookie Betts）一壘打各帶有1分打點，史密斯再敲兩分砲，擴大為8：2領先。

大谷翔平擔任第一棒、指定打擊，3打數敲出1安打、單場3度上壘，首打席就出現安打，第3局擊出左外野飛球遭到接殺，第5、7局分別獲得四壞球保送、觸身球保送，第8局則是中外野飛球出局。

道奇 世界大賽

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