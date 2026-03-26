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MLB／洋基開幕戰7：0完封巨人 賈吉吞4K全隊唯一無安打

記者葉姵妤／即時報導
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賈吉。(美聯社)
賈吉。(美聯社)

美國職棒大聯盟新球季25日開打，開幕戰由舊金山巨人隊在主場迎戰紐約洋基隊，但王牌先發韋伯（Logan Webb）大失血，加上打線手感冷冰冰；洋基全場敲10支安打狙擊對手，且用4名投手聯手飆完封，終場以7：0擊敗巨人，新球季搶下開門紅。

洋基先發左投弗里德（Max Fried）主投6.1局，用86球，只被敲出2支安打，送出4次三振，拿下本季首勝。之後柏德（Jake Bird）接手0.2局，再由海崔克（Brent Headrick）、杜瓦（Camilo Doval）各投1局，合力完封巨人打線，共計送出6次三振。

而此戰洋基打線面對巨人先發韋伯，在2局上就靠5支安打的串連打下5分，包括卡波雷拉（José Caballero）二壘打和葛里沙姆（Trent Grisham）三壘打。

5局上貝林傑（Cody Bellinger）、萊斯（Ben Rice）、史丹頓（Giancarlo Stanton）連三棒安打多添1分，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）擊出滾地球，巨人想策動雙殺但發生失誤，洋基拉開7：0領先，並維持至終場。 

洋基全場敲10安、吞下12次三振，打線只有第2棒賈吉（Aaron Judge）沒安打，5打數領到4K，另外史丹頓及威爾斯（Austin Wells）都是雙安演出。

巨人先發韋伯也是經典賽美國隊國手，開幕戰主投5局，被掃出9支安打，失7分（6分自責分），有7次三振，承擔敗投。 

大聯盟也在今年球季正式啟用ABS好壞球挑戰系統（Automated Ball-Strike Challenge System），史上首次ABS挑戰出現在4局上，洋基游擊手卡波雷拉面對韋伯，一顆落在好球帶內側偏高的伸卡球被主審判好球，卡波雷拉拍頭盔示意挑戰，ABS系統確認該球確實有通過好球帶，因此維持原判，卡波雷拉挑戰失敗。

洋基

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