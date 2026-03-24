我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款牛排醃料美味又百搭 烤蔬菜、煮湯都適合

佛羅里達州棕櫚灘州議會補選 民主黨翻盤

MLB／熱身賽首次「二刀流」大谷先發4局飆11K還敲1安

記者葉姵妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷翔平春訓首次以「二刀流」身分上場。（路透）
大谷翔平春訓首次以「二刀流」身分上場。（路透）

洛杉磯道奇隊今天進行春訓最後一場熱身賽，日籍球星大谷翔平首次以「二刀流」身分上場，面對前東家洛杉磯天使隊，擔任先發投手主投4局用86球，失3分，飆出11次三振，擔任開路先鋒2打數敲出1支安打。

「投手大谷」開賽對奈托（Zach Neto）、楚奧特（Mike Trout）連送2次三振，再製造滾地球出局，形成3上3下，2局上被索勒（Jorge Soler）敲安打，再對孟卡達（Yoan Moncada）投出保送，接下來連續對6名打者飆出三振。 

大谷投到4局上先保送首名打者，接著再飆3K，5局上被洛爾（Josh Lowe）、達諾德（Travis d’Arnaud）、佩拉薩（Oswald Peraza）連敲3安失1分後退場，接替的凱利（Antoine Kelly）在滿壘時投出2次保送再失2分，都是大谷的自責分。

大谷共投4局，被敲出4支安打有3安集中在第4局，另有2次四壞球保送，飆出11K，只有1個出局數不是用三振抓下，最快球速達98.5英里（約158公里）。

至於「打者大谷」擔任開路先鋒，面對天使隊先發柯查諾維奇（Jack Kochanowicz），1局下首打席遭到98英里（約158公里）的伸卡球三振，4局下對決天使第二任投手桑德林（Nick Sandlin），擊出右外野方向安打。

洛杉磯

上一則

NBA／穆迪左膝髕腱撕裂開刀 下賽季能否回歸仍是未知數

下一則

NBA／米契爾、哈登狂飆68分 騎士險勝魔術4連勝卻浮現隱憂

延伸閱讀

MLB／超慘…佐佐木朗希熱身賽最後登板0.0局退場 首局狂丟4四死球

MLB／超慘…佐佐木朗希熱身賽最後登板0.0局退場 首局狂丟4四死球
MLB／費爾柴德力拚開季名單 有機會和大谷翔平同場較量

MLB／費爾柴德力拚開季名單 有機會和大谷翔平同場較量
MLB／熱身賽山本由伸5局無失分狂飆7K 下一戰就是開幕戰

MLB／熱身賽山本由伸5局無失分狂飆7K 下一戰就是開幕戰
MLB／大谷初登板飆99.9英里火球奪勝 下一戰對天使恢復二刀流

MLB／大谷初登板飆99.9英里火球奪勝 下一戰對天使恢復二刀流

熱門新聞

中華隊。 聯合報系資料照

經典賽／委內瑞拉奪冠獲675萬獎金 中華隊未晉級也有75萬

2026-03-18 12:41
委內瑞拉隊史首度挺進經典賽決賽就奪冠。(路透)

經典賽／委內瑞拉首闖決賽就奪冠 3：2擊敗美國隊

2026-03-17 22:58
經典賽冠軍戰，委內瑞拉第七棒阿布瑞尤(Wilyer Abreu)，在第五局擊出中外野方向陽春全壘打，拿下第二分。(美聯社)

經典賽／穿幸運球衣也沒用 史上最強美國隊輸了 全場只擊3安打

2026-03-18 02:26
8局下哈波兩分砲。 (路透)

經典賽／9局上委內瑞拉再超前 3：2領先美國

2026-03-17 22:39
委內瑞拉球迷慶祝經典賽擊敗美國隊奪冠。(歐新社)

經典賽／狂賀擊敗美國勇奪隊史首冠 委內瑞拉代理總統宣布：明天放假

2026-03-18 05:00
米勒。 (路透)

經典賽／米勒冷臉摘掉銀牌 美國教頭解釋9上不押他理由

2026-03-18 17:23

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...