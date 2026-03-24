MLB／表現差被問「是否該去小聯盟」 朗希：不是我能決定的

道奇隊日籍投手佐佐木朗希（左）23日面對天使隊先發2局失5分，出現8次四死球保送。圖為第一局時教練上投手丘關心狀況。（路透）

佐佐木朗希 在開季前的最後登場，成為日製「四死球製造機」，23日面對天使隊先發2局失5分，出現8次四死球保送，賽後也坦言：「就像大家看到的一樣，狀況不是很理想。」朗希表示，如果道奇球團覺得有需要讓他到小聯盟繼續調整，他也可以接受。

佐佐木朗希此役留下2局投球，共用66球，其中32球好球，沒有被敲安打，但出現離譜的6次四壞球、2次觸身球保送，一共丟掉5分都是責失分，春訓防禦率以15.58結算。

佐佐木朗希指出，賽前在牛棚熱身時的控球都沒有問題，但一進到比賽，一用力控球就跑掉，之前春訓比賽也有這種狀況，還能修正回來，但今天就沒能做到。

對於牛棚沒問題、上場卻出狀況，佐佐木朗希坦言不知道原因，「如果我知道原因，事情可能就會容易許多。」雖然心理因素可能也有影響，但他說自己心態上是冷靜的，「在技術層面上，一用力投球，控球就會跑掉。」

他也提到，面對在春訓中暴露的問題，唯一的選擇就是去克服，「先把春訓的數據忘掉，例行賽是全新的開始，我會把春訓暴露的問題當作經驗，接著以全新的心態面對開季。」

日本媒體「Full-Count」特地描述其中一段訪問現場氣氛，一位美國記者提問：「你認為自己是否需要到小聯盟調整？」面對這一題，朗希的視線飄向空中，他說：「如果球團覺得有需要，我覺得這沒有問題，但這不是我一個人可以決定的，球團會綜合各項考量後做出決定。」