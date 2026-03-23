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MLB／官網預測大谷翔平國聯全壘打王 山本由伸防禦率只輸1人

記者藍宗標／即時報導
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MLB官網預測本季所有數據領先者，看好道奇隊巨星大谷翔平奪下國聯全壘打王。圖為大谷20日在春訓比賽中出場打擊。(美聯社)
MLB官網預測本季所有數據領先者，看好道奇隊巨星大谷翔平奪下國聯全壘打王。圖為大谷20日在春訓比賽中出場打擊。(美聯社)

MLB大聯盟新球季將於26日開打，官網透過57位相關工作人員、專家的意見，預測本季所有數據領先者，看好道奇隊巨星大谷翔平奪下國聯全壘打王，去年擊敗大谷的費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）排名第2。

大谷翔平去年55轟落後史瓦柏1轟，不過創下個人生涯8年單季最多轟紀錄，最近5個球季揮出233支全壘打，國聯球員排名第1，在大聯盟只輸賈吉（Aaron Judge）的249轟。

官網針對各項投打預測結果如下：

美聯打擊王皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.），運動家隊威爾森（Jacob Wilson）排名第2；國聯打擊王巨人隊阿拉斯（Luis Arraez），大都會隊比切特（Bo Bichette）排名第2。

美聯全壘打王洋基隊賈吉，運動家隊柯茲（Nick Kurtz）排名第2；國聯全壘打王大谷翔平、史瓦柏排名第2。

美聯盜壘王光芒隊辛普森（Chandler Simpson）、皇家隊惠特排名第2；國聯盜壘王紅人隊克魯茲（ Elly De La Cruz）、海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）排名第2。

美聯防禦率王老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、紅襪隊克羅謝（Garrett Crochet）排名第2；國聯防禦率王海盜隊史肯斯（Paul Skenes），道奇隊山本由伸排名第2。

美聯三振王紅襪隊克羅謝，老虎隊史庫柏排名第2；國聯三振王史肯斯，巨人隊韋伯（Logan Webb）排名第2。

美聯救援王水手隊穆諾茲（Andres Munoz），洋基隊貝德納（David Bednar）排名第2；美聯救援王道奇隊狄亞茲（Edwin Diaz），教士隊米勒（Mason Miller）排名第2。

克魯茲

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