MLB／熱身賽山本由伸5局無失分狂飆7K 下一戰就是開幕戰

山本由伸。(美聯社)

2026年大聯盟球季開幕戰前的最後登板，山本由伸今天在春訓熱身賽展現絕佳狀態，面對教士隊繳出5局無失分、7次三振好投，道奇 社群Dodgers Nation也貼文留言：「道奇王牌已經為2026年球季準備好了！」

山本在經典賽為日本隊先發2場，分別是預賽面對中華隊2.2局無失分、8強對委內瑞拉 4局失2分；他在本周回歸道奇春訓基地，切換回為賽季準備模式，今天面對教士先發，投出一場令教練團完全不需操心的好投。

此役在攝氏40度高溫中登板，山本以68球完成5局投球，僅被敲3安打、無失分，送出7次三振，最快球速97.4哩（約156.8公里）。

山本一開賽就飆3連K，第2局被敲2安打加上捕手史密斯（Will Smith）捕逸，面臨一出局、二三壘有人，他再以連2K解危，第3局三上三下、再賞2K，第4局開局保送勞瑞亞諾（Ramón Laureano），隨後讓下一棒法蘭斯（Ty France）敲出游擊方向滾地球形成雙殺，並未讓危機擴大。

山本前4局投完共用59球，續投第5局，一出局後被許奈爾（Nick Schnell）敲安，米蘭達（Jose Miranda）打向三壘的滾地球又一次造成雙殺。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）在17日已經宣布，將由山本由伸連兩年扛起球季開幕戰，於台灣時間3月27日主場面對響尾蛇隊，此役為山本在開幕戰前的最後熱身賽登板，用一場好投霸氣宣告已經做好準備。

在山本退場前，道奇取得3：0領先，此役擔任第一棒的大谷翔平3打數沒有安打、吞下2K。