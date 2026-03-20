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經典賽／美國隊失冠遭批「公務員棒球」 賈吉：熱情有不同表現方式

記者陳宛晶／即時報導
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賈吉。(路透)
賈吉。(路透)

美國隊組軍全明星陣容，仍在世界棒球經典賽抱憾而歸，甚至招致「看起來沒那麼投入」的批評，質疑美國隊參賽態度像公務員，隊長賈吉（Aaron Judge）今天回歸洋基隊陣營，談到此事有話要說，認為熱情有不同的表現方式，「我沒有表現得其他國家那樣，並不代表我不愛棒球。」

美國隊本屆在決賽以2：3不敵委內瑞拉隊，以亞軍作收，賽後湧現批評聲浪，其中有人回頭檢視美國休息室內的互動，包括哈波（Bryce Harper）擊出追平兩分砲時，隊友反應卻不那麼熱絡，質疑球隊缺乏熱情，不像其他球隊面對經典賽般熱血。

「文化各有不同。我喜歡墨西哥、英國、多明尼加等隊的表現方式，他們慶祝比賽的方式，真的令人印象深刻。」賈吉說：「如果要說美國隊缺乏熱情，我必須說，我的熱情是來自沒人在看時在打擊籠裡苦練，是來自6歲時跟父親在後院打球，如果我沒有像其他球隊那樣顯現出熱情，並不代表我不熱愛比賽。」

賈吉表示，美國隊休息室的每個人，都認為經典賽可能是他們打過最有意思的比賽之一，「包括我自己也是，我度過一段很愉快的時光、也有熱情，你能看到一些平常不太有情緒波動的人真情流露，總之我們真的玩得很開心。」

進一步被問到這些批評是否困擾著他，賈吉回應：「我試著不去理會，但朋友、家人有拿給我看，我還能怎麼辦呢？我也不能改變別人的看法。」

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墨西哥 經典賽 賈吉

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