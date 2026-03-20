經典賽／6屆來最熱 「委美爭冠」破千萬人觀看寫賽史新高

本屆世界棒球經典賽冠軍賽由委內瑞拉隊對抗美國隊，共有破千萬人觀看，成為史上最多人觀看的一場經典賽。圖為委內瑞拉的球迷17日慶祝奪冠。（美聯社）

本屆世界棒球經典賽 （WBC）熱度和關注度大幅提升，進場人數和觀看人數都不斷寫新猷，最終由委內瑞拉隊以3：2擊敗美國隊奪下隊史首冠，該場決賽共有破千萬人觀看，收視率再創新高，成為史上最多人觀看的一場經典賽。

3年前日本隊在經典賽演出如漫畫劇情般的封王劇情，包括大谷翔平在決賽最後一打席三振美國隊長「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）關門，根據美國大聯盟公布的消息，當年美國就有520萬人收看這場大戰，創下歷來經典賽最高紀錄，比2017年前一屆賽事決賽增加69%。

而上屆經典賽也帶起WBC的熱潮，這次大聯盟頂級球星紛紛表態參戰，本屆經典賽各隊組成更強大的陣容參賽，進場人數和觀看人數都再創紀錄。根據美國轉播單位的FOX Sports今天公布的數據，本屆決賽收視率，比2023年日美戰（平均448萬觀眾）大幅成長128%。

今年決賽首度上演委美爭冠，共吸引1078.4萬名觀眾收看，見證委內瑞拉隊首度封王的歷史性時刻，其中在8局下美國隊哈波（Bryce Harper）敲出追平轟時，更創下1214.8萬人同時觀看的收視高峰。超越4強戰美國隊、多明尼加隊「神仙打架」所創下的736.9萬人觀看紀錄，再寫賽史新高。

今年經典賽在FOX、FS1、FS2三大平台的平均收視達129.4萬人，比上屆賽事大增156%，寫下經典賽6屆賽事以來英語轉播收視最高的一屆。