經典賽／讓義大利700萬人半夜看棒球 教頭勉勵選手：你們就是冠軍

義大利隊止步四強，難掩落寞。（美聯社）

義大利 隊16日以2：4不敵委內瑞拉隊，在本屆經典賽 的旅程止步4強，以往熱衷足球的國家，如今有700萬人口在半夜不睡覺看經典賽，總教練瑟維利（Francisco Cervelli）賽後驕傲告訴選手，「你們就是冠軍！」

義大利在分組強勢撂倒美國隊，4勝0敗挺進複賽，8強賽8：6擊敗波多黎各，直到16日面對委內瑞拉才敗下陣來，止步4強已經寫下隊史最佳成績，瑟維利說這支球隊只用12天就改變了義大利棒球，「我們不再是灰姑娘了，3年後的比賽，大家都會正視我們。」

瑟維利說，義大利有一批年輕選手，將會參與下屆賽事，而本屆賽事的經驗，包括場內那震撼的聲量、相互扶持的團隊，將會為他們往後人生帶來巨大影響。他感嘆說：「我真希望我能162場比賽擁有這樣的球隊。」

比賽結束後，瑟維利告訴選手：「你們就是這次比賽的冠軍。」他表示，沒人預期義大利可以打到這種程度，他們為義大利棒球帶來了革新，「他們將另一項運動放進義大利地圖中，這真的很棒，有700萬人半夜收看比賽，看我們面對一支聚集明星選手的球隊，選手們奮戰到了最後，我真的以他們為榮。」