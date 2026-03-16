經典賽／壞球變再見三振？ 多明尼加教頭：不會糾結最後1球

多明尼加打者培多莫(左)15日在最後打席被主審判決遭三振，表達不滿。(歐新社)

多明尼加隊以1：2不敵美國隊，止步經典賽 四強，最後打席培多莫（Geraldo Perdomo）被大壞球三振掀起各界熱議，多明尼加教頭普荷斯（Albert Pujols）賽後面對西文、英文媒體兩度都針對這一打席提問，給出一樣的回應：「我不會糾結在最後一個打席。」

美國隊由終結者米勒（Mason Miller）把關9局下，一出局後出現保送，先讓代打克魯茲 （Oneil Cruz）擊出游擊方向滾地球出局，面對培多莫演出再見三振，美國隊1分差收下勝利。

問題在於這一球其實是顆低角度的大壞球，培多莫第一時間認為已獲保送，球棒一丟準備走上一壘，主審卻拉弓判決三振，培多莫雙手高舉不敢置信，社群網路上也湧現大量不滿，連美國ESPN記者帕森（Jeff Passan）都留言：「比賽不該這樣結束，太丟臉了！」

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普荷斯在賽後記者會所面對的第一個提問就與這一球相關，西文媒體提問：「有時候投手明明沒投進好球帶，卻被判好球，尤其是像今天這場比賽，你覺得使用科技避免人為誤判有多重要？」普荷斯回應：「我不想專注在最後一球，這是兩支強隊之間的對戰，我為我的球員感到自豪。」

接下來仍是兩題西文發問，第四題由英文媒體提問，「當你看到最後一球，你認為如果有電子好球帶，比賽結果會有不同嗎？」普荷斯嘆了口氣，「我剛剛用西班牙文說過了…。」

普荷斯坦言，「我對比賽結果感到失望，但我不想批評任何事情。兩隊的投打都表現得很好，像今晚這樣精彩的比賽，我不會只專注在最後一球上。」