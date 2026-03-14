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經典賽／克蕭零登板沒遺憾：1億年後依然是完美結局

記者陳宛晶／綜合報導
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克蕭入選美國隊，卻未在經典賽登板。（美聯社）
克蕭入選美國隊，卻未在經典賽登板。（美聯社）

傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）的經典賽之旅畫下句點，儘管未留下任何登板紀錄，但他說一切完美，「就算是1億年以後，我也絕不會想到會有如此完美的結局。」

克蕭去年隨道奇隊完成世界大賽二連霸，已經為職棒生涯作結，這回披上美國隊戰袍，生涯首度參與這項一級國際賽事，與美國隊一起闖進4強，接下來將由霍夫曼（Jeff Hoffman）遞補他的位置，克蕭結束經典賽之旅。

克蕭表示，「我很開心自己有參與這次經典賽，和這群團隊一起相處，這是很有趣的結局。老實說，我有機會認識這些棒球運動未來的看板球星，近距離看他們打球，這是我的榮幸。」

談到經典賽氣氛，克蕭表示，之前自己就聽其他人講過，強度與張力與季後賽很像，「你也能從這些報名參賽的選手看出來，他們不是只是來玩玩，他們是真的想贏。」他說：「我還是會把經典賽和世界大賽分開來看，畢竟這還是不同的比賽，但強度、氣氛和渴望贏球的態度，所有的元素都在這裡。」

克蕭說，棒球並不是容易的運動，會有很多高低起伏，能以世界大賽冠軍、贏下最後一場比賽畫下句點，能夠最後一次衝上場與隊友一起慶祝，「這真的不是寫劇本能寫得出來的。」他對此抱持感激，感性說即便1億年以後，也會認為這是個再完美不過的結局。

脫下球衣，並不代表與美國隊就此分道揚鑣，克蕭接下來將先回達拉斯家裡一趟，帶上全家一起飛往邁阿密。

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