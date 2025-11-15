4度拿全票 大谷翔平4奪年度MVP

大聯盟13日公布MVP得主，國聯由球星大谷翔平四度拿下MVP。(路透)

職棒大聯盟13日公布年度MVP得主，國聯由道奇隊「二刀流」球星大谷翔平再次將獎項收入囊中，這已是他生涯第四度拿下年度MVP，成為史上第二人，且四次全數都是囊括30張第一名選票，持續堆疊「大谷障礙」。美聯則由洋基賈吉 (Aaron Judge)拿下MVP。兩人締造史上首次連兩年兩聯盟MVP都由同一人連霸的紀錄。

大谷表示，能以全票獲得肯定，對他而言別具意義也是榮耀。

大谷本季在打擊區上貢獻172安打、55支全壘打、102分打點，繳出打擊率2成82、上壘率3成92、長打率6成22；他從6月恢復投手出賽，全季出賽14場、47局，取得1勝1敗、防禦率2.87，送出62次三振。

大谷過去已經手握三座年度MVP，包括2021以及2022年美聯、2024年國聯，全數都是包辦30張第一名選票，這回又一次完成壯舉，以滿分420分擒獎，擊敗排名第二的費城 人隊史瓦柏(Kyle Schwarber)，史瓦柏共拿到23張第二名、五張第三名、一張第四名、一張第五名選票，合計260分。

大谷從第二次獲選MVP開始，就是史上第一位兩次以上全票選票的選手，如今已將這項「大谷障礙」堆疊到四次。

此外，大谷成為史上第二位生涯拿下4座以上年度MVP的選手，過去唯一一人為邦茲(Barry Bonds)，生涯共七次奪MVP。此外，連續三年拿下年度MVP也僅是史上第二人，過去只有邦茲在2001到2004年拿到。

相對於國聯一面倒選出大谷為MVP，美聯上演一場激鬥，洋基賈吉拿下17張第一名選票，擊敗拿到13張的水手隊羅利(Cal Raleigh)，兩人的總分差距只有20分。

賈吉貢獻179安打、53支全壘打、114分打點，他的打擊率3成31、上壘4成57、長打率6成88以及整體攻擊指數1.145，全數優於羅利。

羅利今年則打出史詩性賽季，60支全壘打不僅改寫隊史紀錄，也一舉將大聯盟史上單季捕手最多全壘打、左右開弓最多支全壘打轟紀錄全都掛上自己名字，貢獻125分打點也是本季美聯最佳。

賈吉盛讚羅利，「每當對上水手都要小心，因為他用左、右打都能擊敗你。」

十年大聯盟生涯獲得許多榮耀，只是賈吉仍一冠難求，他說，「我願用所有獎項換一枚冠軍戒指。」