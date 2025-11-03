MLB／道奇封王遊行 山本由伸英語致詞「輸球不是選項」

山本由伸現身道奇封王遊行。（歐新社）

洛杉磯道奇 隊舉行封王遊行，剛在世界大賽 奪下最有價值球員（MVP）的日籍投手山本由伸 ，罕見以全英文發言，讓現場球迷驚喜不已。

在幾乎座無虛席的道奇體育場中，山本由伸首次不需口譯協助，以流利英語向球迷致謝。他說：「我們一起完成了這一切。我愛道奇，也愛洛杉磯。」

接著，他又拋出一句讓全場沸騰的話——「輸球不是選項！（Losing is not an option!）」全場歡聲雷動，球迷掀起最高潮。

Yoshinobu Yamamoto addresses the Dodger Stadium crowd in English 🥹 pic.twitter.com/IsRWwQtJ5k — MLB (@MLB) 2025年11月3日

山本由伸在今年世界大賽的表現堪稱傳奇。他在世界大賽第2戰完投勝出，幫助球隊扳平系列戰；在第6戰再度挺身而出，力保勝利延續；到了第7戰，他以中繼身分登板，在關鍵時刻製造雙殺，最終協助道奇連續兩年奪下世界大賽冠軍。

山本在世界大賽合計奪下3勝、17.2局投球中僅失2分、飆出15次三振、防禦率1.02。這位27歲的投手以穩定又霸氣的表現，讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言他「邁入傳奇等級」。山本由伸也成為繼洋基隊名將松井秀喜之後，第二位榮獲世界大賽MVP的日本球員。