我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普迎接關鍵兩周：7/4「又大又美」法案、7/9關稅期限

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

MLB／運動家搬到賭城 斥資17.5億蓋最小球場

體育新聞組／綜合報導
運動家23日舉行新球場動土儀式。圖為MLB主席曼佛瑞。(美聯社)
運動家23日舉行新球場動土儀式。圖為MLB主席曼佛瑞。(美聯社)

MLB球隊運動家24日舉行新球場動土典禮，將搬離深耕57年的「奧克蘭競技場」，並選在「賭城」拉斯維加斯作為新球場的落腳處，並預計在2028年建造完畢。這座被喻為是全大聯盟最小的球場，花費球團將近17.5億美元。

據報導，MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）、運動家老闆費雪（John Fisher）和總裁巴丹（Marc Badain）等人，以及地方官員共同出席運動家新球場的開工儀式，費雪向在場賓客宣布：「我們是拉斯維加斯的球隊，希望從最年輕的球迷培養起，建立一支成功球隊與建球場一樣，都需要時間。」

對於新球場設在賭城的考量，大聯盟主席曼佛瑞則表示：「依照當地人口結構、其他運動成功經驗，以及觀光產業的規模來看，這三大優勢讓拉斯維加斯成為我們的理想市場，我完全相信這支球隊能夠在此取得成功。」

運動家也繼NFL突擊者、NHL金騎士、WNBA王牌之後，即將成為在拉斯維加斯第四支職業運動球隊。

運動家目前以32勝48敗的戰績位於美聯西區墊底，這次新球場建造的動土儀式，或許能夠帶來「改運」的效果，讓球隊在後續的賽程越打越順。

賭城 MLB 觀光

上一則

MLB／白襪遞小聯盟約 簽下「雷神」辛德賈德

下一則

NBA／厄文不執行球員選項 3年1.19億續留獨行俠

延伸閱讀

場邊人語／白襪露洞 敗的很痛

場邊人語／白襪露洞 敗的很痛
MLB／大谷翔平連兩場開轟、本季第27發 美日生涯300轟達陣

MLB／大谷翔平連兩場開轟、本季第27發 美日生涯300轟達陣
巨人隊投手海勒涉家暴 妻子發影片控訴 MLB展開調查

巨人隊投手海勒涉家暴 妻子發影片控訴 MLB展開調查
MLB／水手羅利轟不停 31轟出爐領先賈吉、大谷愈來愈多

MLB／水手羅利轟不停 31轟出爐領先賈吉、大谷愈來愈多

熱門新聞

大谷翔平以投手身分復出登板。(路透)

MLB／看大谷翔平登板起雞皮疙瘩 郝西瑟想起贏塞揚獎一刻

2025-06-17 09:18
大谷翔平16日秀出二刀流。（路透）

MLB／大谷不喝水就切換「二刀流」嚇壞隊友 教頭要他球速收斂點

2025-06-17 03:46
40歲的詹姆斯承認「打不久了」，還開玩笑說會迫使自己退休的人就是法國長人溫班亞瑪。(路透)

NBA／40歲詹姆斯認「打不久了」這人是讓他退休關鍵

2025-06-22 01:20
湖人兩大球星詹姆斯（後排左）和唐西奇（右）。(路透)

NBA／不再受限薪資上限 詹姆斯、唐西奇對湖人易主超期待

2025-06-19 04:00
雷霆隊在年度MVP亞歷山大（右）領軍下，最終在主場以103：91拿下最後勝利，迎接改名後的隊史第一座總冠軍。(歐新社)

NBA／亞歷山大29分領軍 雷霆G7大勝溜馬奪總冠軍

2025-06-22 23:10
背水一戰的溜馬展現決心，大勝雷霆逼出第七戰。 (美聯社)

NBA總冠軍賽G6／最多領先雷霆31分 溜馬拚出史上第20度搶七

2025-06-19 23:30

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫