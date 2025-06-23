MLB／水手華裔投手本季投15場全部6局起跳 羅利第32轟相挺

水手華裔先發投手布萊恩．胡（Bryan Woo）狂飆6局僅失2分、9K好投。 (美聯社)

水手隊今天以11：2大勝雙城隊，華裔先發投手布萊恩．胡（Bryan Woo）狂飆6局僅失2分、9K好投，打線4轟相挺，包括全壘打王羅利（Cal Raleigh）9局上敲兩分砲，連4場開轟，本季累積32轟，繼續擴大在全壘打榜上獨走的態勢

布萊恩．胡先發6局共用91球，被敲6安打、失2分，送出9次三振，前5局上演完全壓制，直到第6局遭到前兩位打者拉納奇（Trevor Larnach）、柯瑞亞（Carlos Correa）陽春砲狙擊，但接下來連抓3個出局數，完成6局投球。

布萊恩．胡拿下本季第7勝，而他今年至今15場先發，全數都投到6局以上，15場6局以上的先發居本季大聯盟領先位置。

水手第3局攻下6分奠定勝基，包括「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）陽春砲、萊里（Luke Raley）三分砲；羅利則在9局上錦上添花，敲出兩分砲，也是這一轟讓水手的得分達到雙位數。

而羅利獲選上周美聯單周最佳球員，收到通知的方式很特別，投手吉伯特（Logan Gilbert）靈魂畫師上線，勾勒出火柴人大作，向搭檔公布這項好消息。

水手投手吉伯特畫作向隊友羅利宣布獲選為單周最佳球員。(取自水手官方X)

水手社群貼出這則可愛的互動，吉伯特左手提筆作畫，身穿29號球衣的火柴人還有設計對白：「我打出全壘打啦！」自己越畫越無言還笑了出來。

吉伯特隨後將這張紙交給羅利，羅利看了後的第一反應是「你這白癡！」吉伯特怕他沒get到還補充說明：「這是真的！這是曼弗瑞（Rob Manfred，大聯盟主席）的官方通知！」羅利反問：「你說這是真的？這是曼弗瑞寄來的，還是你畫的？」吉伯特說：「是我畫的沒錯，但是是他們要我這麼做的。」

羅利上周6場比賽繳出打擊率0.417、上壘率0.481、長打率1.125、整體攻擊指數1.606的恐怖數據，敲出10支安打，包括5轟，貢獻12分打點。