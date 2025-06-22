MLB／水手羅利轟不停 31轟出爐領先賈吉、大谷愈來愈多

水手隊捕手羅利轟出兩分砲，本季第31轟出爐，大聯盟全壘打王愈坐愈穩。（美聯社）

水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）砲火愈來愈猛，22日對小熊隊擔任指定打擊（DH），首次站上打擊區就轟出兩分砲，本季第31轟出爐，大聯盟全壘打王愈坐愈穩，水手終場以14：6獲勝，2勝1敗贏得系列賽。

羅利1局上面對小熊先發投手瑞伊（Colin Rea），把94英里速球轟上中外野看台，攻下勝利打點；他對小熊3連戰場場開轟，一共出現4支全壘打，目前領先洋基隊「法官」賈吉 4轟、道奇 隊大谷翔平 5轟。

羅利21日成為大聯盟史上明星賽前最多轟捕手、左右開弓打者，不到24小時改打DH推進更多紀錄，今天這支大號全壘打達440英尺，他說：「全力把球投高，不要漏掉那球。」

CAL RALEIGH IS UNREAL!



His 31st homer of the season! pic.twitter.com/i6jUPLhFJC — MLB (@MLB) 2025年6月22日

水手、小熊本季最後一次交手又是長程砲滿天飛，一共出現9支全壘打，水手7棒索拉諾（Donovan Solano）、8棒坎佐恩（Dominic Canzone）、小熊重砲鈴木誠也都是雙響砲，鈴木連續3年達到20轟，兩隊在這次3連戰合力締造21轟紀錄。

大聯盟明星賽前最多全壘打是2001年巨人隊邦茲（Barry Bonds）39轟，羅利還有20場比賽可挑戰；邦茲當年73轟寫下空前紀錄，超越1998年紅雀隊麥奎爾（Mark McGwire）的70轟，羅利如果按照目前進度，季末推算66轟。

水手隊史明星賽前最多轟是35轟，1998年小葛瑞菲（ Ken Griffey Jr.）保有紀錄，羅利很有機會超越。