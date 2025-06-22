MLB／大谷投1局、狂灌5打點 繳26轟討回國聯全壘打王

大谷翔平揮出本季第26轟。（美聯社）

大谷翔平 第二度擔任投手出賽，22日再度「開門」投1局無失分，道奇 隊打線雖遭在前6局遭到國民隊先發投手索洛卡（Michael Soroka）封鎖，第6局起火力爆發，終場以13：7擊敗國民；大谷翔平4打數敲出2安打、灌進5分打點，包括1發兩分砲、1支三壘打，本季第26轟出爐，相隔7場再度開轟。

大谷繼續維持第一棒、指定打擊、投手身分出賽，先發1局未被敲安、無失分，送出2次三振，共用18球，最快球速98.8哩（約159公里）。

大谷面對首棒阿布姆斯（CJ Abrams），先以1球製造一壘方向滾地球出局，伍德（James Wood）打向游擊的飛球，游擊手貝茲（Mookie Betts）看似已掌握卻漏掉，因失誤釀成上壘。

對手「煮粥」，大谷不受影響，雖因暴投讓伍德站上二壘，但面對賈西亞（Luis García Jr.）、洛伊（Nathaniel Lowe）連飆2K，本季擔任投手時的第1、2次三振相繼出爐。

道奇第2局換上卡斯帕里斯（Ben Casparius）接手投球，「打者翔平」繼續上班，前兩打席遭到索洛卡三振，第6局則是選到保送，成為孟西（Max Muncy）逆轉滿貫砲的「滷蛋」，索洛卡先發5.1局狂飆10K，被敲2安打、失3分。

道奇進一步在第7局灌進7分，包括大谷在滿壘時三壘打清壘，孟西也敲三分砲、單場雙響砲；大谷則在第8局一棒射牆後彈回場內，一度判為二壘打，重播輔助判決後確認已經過牆，改判為兩分砲，大谷以26轟超越響尾蛇隊蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），獨居國聯全壘打王，大聯盟則落於水手隊羅利（Cal Raleigh）31轟、洋基隊賈吉 （Aaron Judge）27轟之後。

道奇眼看優勢擴大為13：3領先，9局上啟用野手登板，但赫南德茲（Enrique Hernández）面對6人次只拿到1個出局數，被敲2安打、3保送，最終還是要出動投手維西亞（Alex Vesia）收拾局面，危機仍在擴大，國民最終該局攻下4分才結束比賽。