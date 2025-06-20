MLB／山本由伸6.1局失3分 道奇輸教士 大谷挨砸還賣萌

大谷前4打數敲出1安打，第9局在兩出局、三壘有人時上場挨砸觸身球。(路透)

王牌投手山本由伸把關的一戰，道奇 隊打線在他投球任內0分支援，讓他的6.1局失3分優質先發結局「問天」。道奇、教士打到9局再掀高潮，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、大谷翔平 雙雙挨觸身球，讓這組對戰火藥味愈燒愈旺，道奇終場以3：5不敵教士隊，仍在這波4連戰收下3勝。

兩軍這波系列賽在洛杉磯交手4場，道奇前3場都贏球，19日由山本扛起橫掃任務，而他揮別前役面對巨人隊4.2局5次四壞保送的不穩，19日面對教士先發6.1局正好用100球，被敲7安打、失3分，有5次三振、沒有保送。

山本的失分都與波賈茲（Xander Bogaerts）有關，先是2局上被他敲出出陽春砲，第5局波賈茲、克朗沃斯（Jake Cronenworth）連兩支安打開局，攻占一、三壘，伊格列西亞斯（Jose Iglesias）以高飛犧牲打攻下教士的第2分。

山本由伸承擔本季第6敗。(路透)

山本續投到第7局，又是波賈茲、克朗沃斯兩支二壘打串連為他帶來傷害，丟掉第3分，山本面對伊格列西亞斯飆K後收工，此役繳出優質內容，但未獲打線任何火力支援，帶著0：3落後退場，而教士8局上從菜鳥投手利托（Jack Little）手中再攻下2分，讓山本的敗投監獄愈鎖愈牢。

山本最終承擔本季第6敗，他在6月勝場尚未開張、吞下3連敗，敗場已追平勝場，賽後防禦率則是2.76。

兩隊在這波系列賽觸身球頻頻，日前因大谷翔平、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）都遭砸而引發火氣，19日在9局加映續集，利托對塔提斯投出觸身球後，教士教頭席爾特（Mike Shildt）生氣衝出爭論、朝道奇陣營比畫，道奇總教練羅伯茲 （Dave Roberts）也雙手一攤不滿他的嗆聲跟進衝上場，兩位教頭雖一度被人海隔開，持續隔空互噴，裁判對兩隊雙雙祭出警告。

道奇9局下前兩位打者都靠四壞保送上壘，教士面臨危機推出蘇亞雷斯（Robert Suarez）登板，艾德曼（Tommy Edman）敲安為道奇攻破鴨蛋，金慧成游擊方向滾地球送回第2分。

大谷前4打數敲出1安打，第9局在兩出局、三壘有人時上場挨砸觸身球，蘇亞雷斯遭到驅逐出場，而大谷揮手示意道奇陣營冷靜，避免讓衝突再擴大。教士緊急換上松井裕樹，大谷在等待投手熱身期間，還雙手在背後交叉踱步走向一壘側的教士陣營，場上氣氛緊張，他卻獨自賣萌，讓外界看不清他到底用意何在。

松井裕樹面對首位打者再投出保送形成滿壘，滿壘時刻K掉魯辛（Dalton Rushing），教士驚險守住勝利。