我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX太空船靜態點火測試失敗 炸成一團火球

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

MLB／賈吉陷入本季最大低潮 運動家威爾森打擊率、安打快追上了

記者藍宗標／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洋基隊「法官」賈吉陷入低潮，最近8比賽只有3支安打，一共吞下17次三振。(路透)
洋基隊「法官」賈吉陷入低潮，最近8比賽只有3支安打，一共吞下17次三振。(路透)

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）陷入低潮，最近8比賽只有3支安打，一共吞下17次三振，運動家隊23歲游擊手威爾森（Jacob Wilson）打擊率、安打數緊咬不放，隨時有機會攻頂。

運動家18日在主場對太空人隊之戰，4名投手被揮出20支安打，包括3支全壘打，以4：11慘敗，塞佛里諾（Luis Severino）先發5局失兩分，本季戰績掉到2勝7敗。

威爾森4打數1安打，三振、保送各1次，打擊率3成59、安打99支在大聯盟排名第2，領先者都是賈吉，兩人差距愈來愈近。

威爾森去年7月20日登上大聯盟，生涯第2季站穩先發，目前出賽70場打出搶眼表現，除了打擊率、安打數威脅賈吉領先地位，上壘率3成99也和巨人隊狄佛斯（Rafael Devers）並列大聯盟第6。

賈吉5月22日打擊率4成02，隔天降到3成96，進入6月逐漸下滑，16場比賽57次打數只有14支安打，包括5支全壘打，一共吞下28次三振，單月打擊率2成46是本季最差。

賈吉今年打擊率3成66、安打100支仍居大聯盟榜首，上壘率4成63、長打率7成29、OPS（整體攻擊指數）1.192也都排名第1，打點60分和水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）在美聯並列領先，全壘打26支落後羅利1支。

賈吉 太空人 洋基

上一則

NBA／湖人被賣了… 新老闆也掌控道奇股份「願為贏球花錢」

下一則

NBA／不再受限薪資上限 詹姆斯、唐西奇對湖人易主超期待

延伸閱讀

MLB／洋基中斷連30局掛零還是吞6連敗 賈吉近8戰慘吞17K

MLB／洋基中斷連30局掛零還是吞6連敗 賈吉近8戰慘吞17K
MLB／紐郵形容洋基打線突然AWOL 賈吉嚴重低潮又遭羅利超前全壘打

MLB／紐郵形容洋基打線突然AWOL 賈吉嚴重低潮又遭羅利超前全壘打
MLB／賈吉票數領先大谷 有望連莊明星賽人氣王

MLB／賈吉票數領先大谷 有望連莊明星賽人氣王
MLB／賈吉又吞下3K 連2戰遭紅襪封鎖 全壘打停在26轟

MLB／賈吉又吞下3K 連2戰遭紅襪封鎖 全壘打停在26轟

熱門新聞

大谷翔平以投手身分復出登板。(路透)

MLB／看大谷翔平登板起雞皮疙瘩 郝西瑟想起贏塞揚獎一刻

2025-06-17 09:18
大谷翔平16日秀出二刀流。（路透）

MLB／大谷不喝水就切換「二刀流」嚇壞隊友 教頭要他球速收斂點

2025-06-17 03:46
太陽隊球星杜蘭特。(路透資料照片)

NBA／杜蘭特被爆將轉戰馬刺待官宣 3球員擬成籌碼

2025-06-10 04:00
瑞典「鳥人」杜普蘭提斯(中)躍過6公尺28，再度超越自己創下的世界紀錄。他在成功後開心地脫掉上衣慶祝。(路透)

「鳥人」杜普蘭提斯躍過6公尺28 第12度破世界紀錄

2025-06-15 16:45
亞歷山大第四節進帳15分，且有11分集中在比賽最後3分鐘，率隊奪勝。(美聯社)

NBA總冠軍戰G4／亞歷山大末節狂飆15分 雷霆再扳平

2025-06-13 23:43
大谷翔平。（美聯社）

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

2025-06-15 23:12

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮