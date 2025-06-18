MLB／大谷翔平挨觸身球 羅伯茲氣憤抗議遭驅逐出場
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道奇與教士隊的國聯宿敵交手也打得火熱，兩天有3名球員遭到觸身球「伺候」，當大谷翔平被砸時，不僅主場觀眾報以噓聲，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）上場抗議結果是本季首次驅逐出場，忍不住氣噗噗大動作反應。
道奇隊今(17)天面對1：0的落後，2局下靠孟西（Max Muncy）高飛犧牲打追平，昨天被觸身球砸到的帕赫斯（Andy Pages）則轟出陽春砲超前比數。
然而3局上無人出局二壘有人時，換塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被砸，然而教士隊也把握機會，又攻下2分超前。
3局下出現火爆場面，大谷翔平在1出局、無人在壘時被瓦斯奎茲（Randy Vasquez）的93.8哩速球砸中右腿，大谷當下露出疼痛表情，但仍硬撐著上一壘，現場球迷響起超大噓聲。
影片來源：X平台＠Noah Camras（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）
這第2顆觸身球讓裁判對兩隊都發出警告，然而當羅伯茲剛站上場想要確認狀況時，就被三壘審吉布森（Tripp Gibson）趕出場，羅伯茲忍不住發起脾氣，衝到吉布森面前大聲抗議，但被另一名裁判攔住，最後只能無奈退場。
影片來源：X平台＠Al Scott（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）
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