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MLB／大谷「二刀流」回歸繳雙安償還失分 助道奇宰教士

記者陳宛晶／綜合報導
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大谷翔平相隔663天重啟投手身分，以1局失1分收工。（路透）
大谷翔平相隔663天重啟投手身分，以1局失1分收工。（路透）

大谷翔平相隔663天重啟投手身分，16日以先發投手、第一棒「二刀流」面對教士隊，「投手大谷」以1局失1分收工，「打者翔平」4打數敲出1支二壘打、1支一壘打，雙安各帶1分打點，兩倍償還自己丟掉的分數，幫助道奇隊以6：3贏球。

大谷前一次擔任投手出賽已是2023年8月23日，當時仍披天使隊球衣，轉戰道奇後首度雙刀出賽，備受各界關注，而大谷此役先發1局共用28球，16球是好球，被敲2安打、失1分，最快球速100.2哩（約161公里）。

大谷面對前兩位打者塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、阿拉斯（Luis Arraez）都被敲出安打，教士無人出局攻占一、三壘，馬恰多（Manny Machado）以高飛犧牲打送回分數；大谷接下來面對席茲（Gavin Sheets）、波賈茲（Xander Bogaerts）都以滾地球取得出局數。

攻守交換時，大谷連走進休息區的喘息空間都沒有，直接在場上換起打擊裝備，隨後面對教士先發投手希斯（Dylan Cease），首打席遭到三振。

道奇第3局的攻勢從帕赫斯（Andy Pages）二壘打開啟，大谷的第2打席在該局兩出局、三壘有人時上場，敲出二壘打送回分數，道奇以1：1追平，也確定大谷翔平此役將以無關勝敗收場。

道奇在第4局以單局6支安打攻下5分大局擊潰希斯，包括大谷的一壘打再挹注1分打點，而希斯最終完成5局投球，雖以9次三振將道奇K得滿頭包，但也被敲8安打、失6分承擔敗投。

表定擔任長中繼的卡斯帕里斯（Ben Casparius），負擔3.2局失2分，而道奇打線在他投球任內逆轉戰局，他也因此拿下本季第5勝。

「打者翔平」4打數敲出1支二壘打。（美聯社）
「打者翔平」4打數敲出1支二壘打。（美聯社）
「打者翔平」4打數敲出1支二壘打。（路透）
「打者翔平」4打數敲出1支二壘打。（路透）

道奇 大谷翔平

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