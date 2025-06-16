MLB／投手大谷閃電回歸 日媒分析：大谷想要、道奇需要

克蕭等不及想看大谷翔平重拾「二刀流」。（美聯社）

大谷翔平 的投球回歸日程，從一開始所說的明星賽後，到明星賽前「機率比0%高一點點」，再到15日急轉為16日先發出戰教士隊，劇情轉折程度讓各界衝擊，日本媒體分析「投手大谷」電擊回歸的原因指向兩點，大谷自身的意願，以及道奇 在投手調度上的拮据，作為「二刀流」的大谷，將讓道奇合法使用14位投手。

大谷確定相隔663天重返投手丘，16日在主場擔任「開門投手」面對教士隊，消息一出讓各家媒體綽措手不及。

「體育報知」分析大谷光速回歸的原因，首先是如總教練羅伯茲 （Dave Roberts）所說，大谷告訴他，下午先投實戰投打，晚上再打比賽，體力負擔其實和在比賽中擔任二刀流沒有差別，「與其把力氣花在實戰投打，他更想把子彈用在比賽中。」16日由他「開門」投球，遵照了大谷本人的意願。

此外，大谷翔平相隔663天重返投手丘，不只球迷期待，同隊資深左投克蕭（Clayton Kershaw）也等不及了，直呼：「就算只是1局，都會是令人興奮的時刻。」

羅伯茲表示，大谷已經準備好直接在大聯盟比賽中投球，「其他選手也都對此抱持期待。」