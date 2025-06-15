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MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

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MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

道奇隊15日以5：4擊敗巨人隊賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）直接公布「投手大谷」回歸就在16日，將擔任「開門投手」登板，對戰國聯西區勁旅教士隊。

大谷翔平前一次投球出賽已是2023年8月23日，隨即在9月進行手肘韌帶手術，去年僅以打者身分出賽，本季「投手大谷」持續復健，5月26日進行首次實戰投打對決，以每周一次的頻率對戰打者，而大谷顯然認為已經達到比賽程度。

羅伯茲賽前剛透露，大谷的投球回歸可能快了，「從翔平的說法看來，與其將這些力氣用在實戰投打上，他更想在比賽中使用這些子彈。」羅伯茲從實際角度看輪值納入大谷的可能性，「以我們的現況，不管是在比賽前段投個1或2局，那都會滿有意義，對我們來說是有好處、沒有壞處，我們現在確實有在思考這件事。」

就在與巨人的比賽結束後，羅伯茲進一步宣布，大谷「很有可能（high possibility）」在面對教士的系列賽擔任開門投手；道奇社群則是直接公布，大谷16日確定先發出戰教士。

道奇近期正在10連戰過招兩大國聯西區勁旅征途，繼首波3連戰面對教士隊打下2勝，贏球後，面對巨人的3連戰也取得2勝1敗，16日起續在主場展開與教士的4連戰，繼續為守衛分區王座而戰。

羅伯茲 道奇 大谷翔平

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