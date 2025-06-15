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MLB／大谷翔平3支一壘打湊猛打 道奇帕赫斯3分砲轟贏巨人

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平15日3安打、4度上壘。(美聯社)
大谷翔平15日3安打、4度上壘。(美聯社)

大谷翔平15日3安打、4度上壘，道奇隊靠帕赫斯（Andy Pages）5局下的三分砲一棒逆轉戰局，終場以5：4險勝巨人隊，在這波3連戰以2勝1敗告捷。

大谷此役化身短槍，4打席敲出3支一壘打、1保送，首打席敲安後，弗里曼（Freddie Freeman）安打、赫南德茲（Teoscar Hernández）保送堆成滿壘後，帕赫斯以高飛犧牲打送回大谷。

道奇第二局靠艾德曼（Tommy Edman）陽春砲擴大為2：0領先，巨人第3局攻下3分逆轉，包括李政厚的兩分打點三壘打；道奇在5局下反擊，大谷、貝茲（Mookie Betts）相繼敲安，兩出局後，帕赫斯一棒轟出中左外野全壘打牆外，三分砲再度扭轉勝負天平，道奇取得5：3領先。

巨人8局上強森（Daniel Johnson）陽春砲，雖將雙方差距縮小到1分，道奇由史考特（Tanner Scott）「關門」，霸氣演出3連K，為6局失3分的先發投手梅伊（Dustin May）守住勝投。

道奇近期正在10連戰過招兩大國聯西區勁旅征途，繼首波3連戰面對教士隊打下2勝，15日贏球後，面對巨人的3連戰也取得2勝1敗，明天起續在主場展開與教士的4連戰，繼續為守衛分區王座而戰。

道奇 大谷翔平

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