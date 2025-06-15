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MLB／「上帝的愛可以療癒」教宗良14世向白襪球迷視訊演說

記者顏伶如／即時報導
教宗良十四世是芝加哥白襪隊的忠實球迷，11日他在梵蒂岡聖彼得廣場接見民眾時，還頭戴白襪隊棒球帽。(路透)
教宗良十四世是芝加哥白襪隊的忠實球迷，11日他在梵蒂岡聖彼得廣場接見民眾時，還頭戴白襪隊棒球帽。(路透)

教宗良14世(Pope Leo XIV)14日在梵蒂岡正式就任為新的全球天主教領袖，他出生的故鄉芝加哥引以為傲，14日也為新教宗舉行就任慶祝活動，地點就在大聯盟白襪隊(White Sox)主場Rate Field Stadium。這是良14世出任教宗之後第一次直接向美國民眾發表談話，演說中鼓勵年輕人透過上帝以及服務他人，找到人生的希望與意義。

69歲的良14世是天主教2000年歷史上第一位出生於美國的教宗，透過在大型銀幕播放視訊對白襪主場4萬多名群眾發表演說表示：「很多人受到各種憂鬱或悲傷的折磨，他們會發現上帝的愛可以帶來真正的療癒，帶來希望。」

良14世多年來一直是芝加哥白襪隊忠實球迷，這場慶祝活動是由芝加哥大主教區(Archdiocese of Chicago)主辦。良14世利用這次機會直接對年輕人喊話，呼應已故教宗方濟各(Pope Francis)生前倡議、目前天主教教會正在推動的「希望禧年」(Jubilee year of hope)訊息。

在談話中，良14世呼籲球場觀眾以及收看網路直播網友要成為能給別人帶來啟發的希望燈塔。他說：「傳教、服務以及努力讓世界變得更好的其他方式裡，大家彼此分享充滿希望的訊息，將賦予所有人的真實生命意義，對於整個世界來說就是希望的象徵。」

慶祝活動由職籃芝加哥公牛隊(Chicago Bulls)播報員史維斯基(Chuck Swirsky)主持，典禮上介紹良14世在芝加哥家鄉的成長過程，並邀請芝加哥利奧天主教高中合唱團(Leo Catholic High School Choir)與來自秘魯的音樂家現場演出。良14世年輕時期的老師、高中同學、奧古斯丁修會(Augustinia)的修士也共同參加盛會。

俗名普雷沃斯特(Robert Prevost)的良14世在秘魯傳教多年，晉升至樞機主教，今年5月8日被推選為新任教宗。

教宗良十四世14日透過視訊對故鄉芝加哥白襪隊球場的四萬多名群眾發表談話。(路透)
教宗良十四世14日透過視訊對故鄉芝加哥白襪隊球場的四萬多名群眾發表談話。(路透)

良14世 教宗 芝加哥

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