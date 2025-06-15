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MLB／賈吉又吞下3K 連2戰遭紅襪封鎖 全壘打停在26轟

記者藍宗標／綜合報導
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賈吉4次打數掛零，目前記錄為26支全壘打。（美聯社）
賈吉4次打數掛零，目前記錄為26支全壘打。（美聯社）

洋基隊左投洛登（Carlos Rodon）就是投不贏紅襪隊，14日先發5局失4分，吞下對戰2連敗，挑戰本季第9勝又失利，洋基以3：4輸球後，對紅襪慘吞4連敗。

洛登9日在紐約主場對紅襪投5局失5分，終止7連勝紀錄，相隔五天在波士頓對決，投5局被揮出7支安打，出現兩次保送，失4分有3分自責，本季戰績變成8勝5敗、防禦率3.01。

紅襪菜鳥投手多賓斯（Hunter Dobbins）剛好相反，9日首次對決洋基，先發5局失3分奪勝，14日再度和洛登同場較量，投6局只被揮出兩支安打、未失分，優質先發拿到生涯第4勝。

兩隊14日都未出現全壘打，「法官」賈吉（Aaron Judge）4次打數掛零，對紅襪連續兩戰吞下3次三振，本季對戰紅襪5場慘吞10K，但也出現3支全壘打。

賈吉目前26支全壘打，仍和水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）並列大聯盟第1，打擊率3成84也是最高，加上60分打點，仍居美聯三冠王。

洋基王牌投手弗里德（Max Fried）9勝暫居大聯盟勝投王，洛登連輸紅襪兩場未能跟進，洋基對戰5場只有1勝4敗。

洋基 賈吉 波士頓

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