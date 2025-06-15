我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鹽湖城「不要國王」遊行爆槍響 1男重傷 民眾竄逃畫面曝

每天吃三種營養品 41歲醫師檢測生理年齡「僅24歲」

MLB／大谷雙響砲衝到25轟 克蕭復出首次優質先發奪勝

記者藍宗標／即時報導
大谷翔平單場雙響砲，更達成大聯盟生涯第250轟里程碑。（路透）
大谷翔平單場雙響砲，更達成大聯盟生涯第250轟里程碑。（路透）

大谷翔平14日在洛杉磯主場砲火凶猛，不但首局首打席全壘打，而且轟出雙響砲，本季全壘打達到25支，仍居國聯榜首；3屆塞揚獎強投克蕭（ClaytonKershaw）投出歸隊代表作，先發7局只被揮出3支安打、未失分，道奇隊終場以11：5擊敗巨人隊，獨居國聯西區排名第1。

道奇13日3連戰首戰2：6落敗，41勝29敗和巨人在分區並列領先，大谷14日1局下面對巨人先發投手路普（Landen Roupp），在球數1好2壞時逮到90.7哩卡特球，轟成中右外野方向419英尺全壘打牆外，幫助道奇先馳得點，一路領先到比賽結束。

這是大谷繼6月3日對大都會隊之戰後，再度出現全壘打，終止本季最長連續10場未開轟紀錄。

道奇打完前6局已經攻下10分，巨人早就大勢已去，包括大谷6局下從貝克（Tristan Beck）的手中轟出中右外野方向陽春砲，本季第3次出現單場雙響砲，目前25轟在大聯盟排名第3，落後水手隊羅利（Cal Raleigh）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）26轟。

道奇8局下面對巨人捕手波特（Logan Porter），攻下全隊第11分，9局上也推出一壘手赫南德茲（Enrique Hernandez）投球，結果被揮出3支安打、出現3次保送，包括史密特（CaseySchmitt）滿貫砲，一口氣失5分，終場仍以6分之差保住勝果。

克蕭5月18日復癒復出，今天是本季第6次投球任務，用81球完成7局任務，被安打3支、保送1次，投出5次三振，首次投滿7局，也是首次優質先發，拿下第2勝。

克蕭生涯第214勝到手，現役投手仍居第3，只落後薛則兩勝，韋蘭德（Justin Verlander）262勝穩居領先。

道奇 大都會 賈吉

上一則

MLB／勇士史泰德飆13K終獲首勝 洛磯寫近125年最慘紀錄

延伸閱讀

MLB／山本由伸控球極差 大谷4支0 道奇2：6不敵巨人

MLB／山本由伸控球極差 大谷4支0 道奇2：6不敵巨人
MLB／道奇1：11慘輸教士 6局就換野手登板 大谷早早休息

MLB／道奇1：11慘輸教士 6局就換野手登板 大谷早早休息
MLB／紅雀熱播2014他挨轟畫面 道奇克蕭奪勝後罵「沒水準」

MLB／紅雀熱播2014他挨轟畫面 道奇克蕭奪勝後罵「沒水準」
MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為成功了

MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為成功了

熱門新聞

高芙與爸爸合影。（路透）

法網／高芙奪冠幸運小物：老爸穿獅子T恤「對手帶了老虎」

2025-06-07 20:43
2025年世界女子排球聯賽6日在北京國家體育館由法國對陣比利時，溫班亞瑪（左二）出席觀戰。（新華社）

NBA球星少林寺「出家」？官方微博證實剃髮 寺院這麼說

2025-06-09 12:27
太陽隊球星杜蘭特。(路透資料照片)

NBA／杜蘭特被爆將轉戰馬刺待官宣 3球員擬成籌碼

2025-06-10 04:00
NBA考慮恢復在地板上換回巨大歐布萊恩金盃圖示。（路透）

NBA／總冠軍賽氛圍不如以往 聯盟考慮恢復地板金盃大圖

2025-06-07 09:53
莎芭蓮卡認為是自己表現太差才輸給高芙。（新華社）

法網／莎芭蓮卡失言了 丟冠怪自己表現差「不是高芙打得好」

2025-06-07 22:29
亞歷山大第四節進帳15分，且有11分集中在比賽最後3分鐘，率隊奪勝。(美聯社)

NBA總冠軍戰G4／亞歷山大末節狂飆15分 雷霆再扳平

2025-06-13 23:43

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列
槍殺眾議員嫌犯曾受華茲任命 車上有「不要國王」標語

槍殺眾議員嫌犯曾受華茲任命 車上有「不要國王」標語