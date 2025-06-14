MLB／3次四壞後挨滿貫砲 山本由伸不怨好球帶：是我不夠好

道奇隊13日以2：6不敵巨人隊，日籍投手山本由伸的5次保送釀成重傷害。(美聯社)

道奇 隊13日以2：6不敵巨人隊，日籍投手山本由伸 的5次保送釀成重傷害，最終只撐4.2局失5分退場承擔敗投，賽後被問到裁判好球帶問題，他回應：「是我的能力不足」。

道奇13日在主場展開與巨人隊的3連戰，由山本由伸先發，先在1局上被亞當斯 （Willy Adames）敲出陽春砲，第2局也面對得點圈危機驚險渡過，結果第3局3次四壞保送釀禍，滿壘被施密特（Casey Schmitt）一棒轟出滿貫砲，

山本此役壞球偏多，102球僅56好球，4.2局出現5次四壞保送寫下生涯單場新高，被敲6安打、失5分，防禦率從賽前的2.20漲到2.64。

山本表示，「我沒能把球投到我要的位置，讓壘包堆滿，然後被打了一支全壘打，這是我需要反省的地方，這樣的掉分方式很糟糕，我對13日的每一球都不滿意。」他也提到，13日一直盡可能想要調整好狀況，但直到退場前都沒找到感覺。

總教練羅伯茲（Dave Roberts）提到，13日山本由伸有點太過謹慎，幾顆接近的球，未獲主審青睞，讓他的投球變得比較困難。然而山本對此表示，「在那之前，我自己本身就沒有投好，感覺是自己的能力不足。」