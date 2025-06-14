MLB／佐佐木朗希復健停滯 無法拉高投球強度

佐佐木朗希的復原進度仍在原地打轉。 (路透)

道奇 隊日籍投手佐佐木朗希 5月10日的登板後進入傷兵名單，至今已過月餘，總教練羅伯茲 （Dave Roberts）13日賽前被問到他的復原進度，直言：「沒有什麼新進度」，他表示，目前朗希還是只能簡單傳接，無法把投球強度拉上去。

佐佐木在5月初就開始有右肩不適的狀況，接下來又投了一場，10日面對響尾蛇隊4局失5分後才向球隊回報狀況，隨後進入傷兵名單，球團也對他「延遲報告」一事表達盼他下一次可以誠實說出自己的身體感受。

如今一個月過去，媒體關心他的復原狀況，但看來仍在原地打轉。羅伯茲表示，「他目前還在活動自己的肩膀，我不覺得已經到了可以增加強度的階段，現在只能先維持現狀。」

先前投手教練普瑞爾（Mark Prior）表示，佐佐木需要的是找回自信，羅伯茲13日也被問到此事，他解釋：「我想最重要的是健康，當他可以恢復健康，使用他的武器庫、毫無疼痛投球，相信自己的能力可以穩定解決打者，就能找回自信。」