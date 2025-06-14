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NBA總冠軍戰G4／亞歷山大末節狂飆15分 雷霆再扳平戰局

MLB／山本由伸控球極差 大谷4支0 道奇2：6不敵巨人

記者陳宛晶／綜合報導
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山本由伸遭到全壘打擊沉，先發4.2局丟掉5分，包括第3局挨了滿貫砲。 (美聯社)
山本由伸遭到全壘打擊沉，先發4.2局丟掉5分，包括第3局挨了滿貫砲。 (美聯社)

道奇隊日籍投手山本由伸13日遭到全壘打擊沉，先發4.2局丟掉5分，包括第3局挨了滿貫砲，道奇終場以2：6不敵巨人隊；大谷翔平4打數掛蛋，吞下2次三振。

道奇13日在主場展開與巨人隊的3連戰，由山本由伸先發，先在1局上被亞當斯（Willy Adames）敲出陽春砲，第2局也面對得點圈危機驚險渡過，結果第3局3次四壞保送釀禍，滿壘被施密特（Casey Schmitt）一棒轟出滿貫砲，

山本此役壞球偏多，102球僅56好球，4.2局出現5次四壞保送寫下生涯單場新高，被敲6安打、失5分，防禦率從賽前的2.20漲到2.64。

巨人由韋伯（Logan Webb）先發7局被敲2安打、失2分，2局下以連兩保送開局，跑者進占三壘後，帕赫斯（Andy Pages）打向右外野飛球，儘管距離不夠遠，道奇仍決定挑戰本壘，巨人的傳球先一步回到本壘，但捕手尼澤納（Andrew Knizner）觸殺未能拿穩球，史密斯（Will Smith）跑回分數；韋伯所失的第2分來自7局下赫南德茲（Teoscar Hernández）的陽春砲。

巨人8局下尼澤納敲出陽春砲擴大優勢，道奇則是全場僅2支安打，都由赫南德茲一人敲出，大谷翔平4打席包括2K、2記內野滾地球出局，中斷連8場有安打。

山本由伸遭到全壘打擊沉，先發4.2局丟掉5分，包括第3局挨了滿貫砲。 (美聯社)
山本由伸遭到全壘打擊沉，先發4.2局丟掉5分，包括第3局挨了滿貫砲。 (美聯社)

道奇 大谷翔平 山本由伸

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